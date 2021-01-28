Aralıklı oruç diyeti nedir? Aralıklı oruç nasıl yapılır? Aralıklı oruç saatleri ve kuralları..

Aralıklı oruç diyeti nedir? Aralıklı oruç nasıl yapılır? Aralıklı oruç saatleri ve kuralları..

Son dönemlerde diyet yöntemlerinden en popüler olanı Intermittent Fasting adıyla bilinen aralıklı oruç diyeti.. Belirli saatlerin dışında beslenmeme temeline dayanan aralıklı oruç diyeti nedir?

En az 8 saat hiçbir şey yememe ilkesine dayanan aralıklı oruç diyeti şekeri düşürmeden yağ yakımını hızlandırması nedeniyle son dönemin en popüler kilo verme yöntemlerinden birisidir.

Özellikle ünlü isimlerin uyguladığı aralıklı oruç yöntemi, kilo vermek ve metabolizmasını hızlandırmak isteyenler tarafından oldukça merak ediliyor.

Belirli yemek yeme saatleri ve kuralları bulunan aralıklı oruç diyeti ile ilgili detaylar, kilo sorunu yaşayanların gündeminde yer alıyor.

Kilo vermenin yanı sıra sağlığa birçok faydası bulunan aralıklı oruç nedir, nasıl yapılır? Aralıklı oruç saatleri ve kuralları nelerdir? İşte merak edilen detaylar..

ARALIKLI ORUÇ NEDİR?

Aralıklı oruç (intermittent fasting), son zamanlarda oldukça popüler olan ve kilo verme amaçlı kullanılan bir diyettir.

İsminden de anlaşılabileceği gibi aralıklı oruç diyeti, gün içerisinde belirlenen saatlerde hiçbir besinin tüketilmediği veya haftanın belirli günleri kalori alımında ciddi kısıtlamalar yapılan bir diyet modelidir.

Oruç tutmaktan en büyük farkı yemek yemediğiniz saatlerde su veya kalorisi olmayan asitsiz içecekler tüketebiliyor olmanızdır.

Tüm dünyada ünlülerin de uyguladığı bu diyetin farklı versiyonları bulunuyor ve genel prensibi uzun süre aç kalmanız üzerine kuruludur.

ARALIKLI ORUÇ NASIL YAPILIR? ARALIKLI ORUÇ SAATLERİ

Yapılan birçok çalışma “ne zaman” yediğinizin sağlığınız, yaşam süreniz ve hatta kilo vermeniz için büyük önem taşıdığını gösteriyor. Aralıklı oruç da aslında ne zaman yiyeceğinize odaklanan bir diyettir ve birçok seçeneği bulunur.

En sık kullanılan aralıklı oruç türleri:

Alternatif Gün Oruç: Haftanın belli günlerinde yemek yenilen oruç şeklidir. Oruç günlerinde, bazıları hiç yemek yemez, bazıları ise çok az miktarda, genellikle 500 kalori olacak şekilde beslenir. Oruç tutulmayan kalori günlerinde normal ve sağlıklı şekilde beslenmeye dikkat edilmelidir.

Savaşçı Diyeti: Bu oruç türü, gün boyunca sadece meyve ve sebze yemeyi ve ardından büyük bir akşam yemeğini içerir.

16/8 Orucu: Bu yöntemde, haftanın her günü 16 saat oruçlu geçirilir, yemek yenilen süre sekiz saat ile sınırlandırılır. Çoğu zaman, bu şekilde oruç tutmak akşam yemeğinden sonra hiçbir şey yememek ve ertesi sabah kahvaltı atlamaktan ibarettir.

Ye-Dur-Ye: 24 saat boyunca oruç tuttuğunuz haftanın bir veya iki gününü alarak “Ye Dur Ye” yöntemini uygulayın, sonra akşam yemeğinden ertesi gün akşam yemeğine kadar 24 saat hiçbir şey yemeyin. Diğer günler normal kalorili günleriniz olmalıdır.

5:2 Diyeti: Haftanın beş günü normal şekilde beslenip kalan iki gün boyunca, kalori alımınızı 500-600 kalori ile sınırlamanız gerekir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sıvı tüketimini ve egzersizi ihmal etmeyin.

Öğünlerinizi atlamadan ve dengeli bir şekilde tüketin.

Belirlenen saatlerin dışında çiğnenmesi gereken besinler tüketmeyin.

İlk kez uyguluyorsanız, açlığınızı kademeli olarak yükseltin ve ardışık günlerde yapmayın.

Kronik bir hastalığınız veya düzenli bir ilacınız var ise, doktor kontrolü dışında herhangi bir diyet yapmayın.Örneğin kan şekeri düşüklüğünden muzdaripseniz, bütün gün yemek yemeden işe gitmek, kan şekeri içinde titreklik, kalp çarpıntısı ve halsizlik gibi semptomlara neden olabilir.

Yeme bozuklukları geçmişiniz varsa, sağlıksız davranışları teşvik edip semptomları tetikleyebileceğinden bu sizin için ideal olmayabilir

Kişinin yaşı, cinsiyeti, hastalık geçmişi, kronik rahatsızlıkları, kan bulguları ve yaşam stili gibi etkenler özneldir. Her diyet programı kişiye özel olarak uzmanlar tarafından hazırlanmalıdır.