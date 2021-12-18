Aralıklı orucun vücudunuza sağladığı 6 olumlu etki

Beslenme alışkanlığınızda öğünler arası uzun açlık süreleri yaratmanın faydalarını keşfederek daha sağlıklı bir vücuda sahip olmaya ne dersiniz?

Bazı bilim adamları günde 3 ana yemek ve 3 ara öğün yemeyi tavsiye ederken, diğerleri hiç yememeyi tavsiye ediyor. Aslında oruç, insanlık tarihinin en eski uygulamalarından biridir. Örneğin, orucun terapötik kullanımı, Yunan hekim Hipokrat'ın belirli hastalık semptomları gösteren hastalar için orucu tavsiye ettiği en az MÖ beşinci yüzyıla kadar uzanır.

Belli bir süre su dışında hiçbir şey yiyip içmekten kaçınmanın reklamını yapan birçok diyet var. İşte, araştırmalar doğrultusunda aralıklı orucun vücuda sağlığı olumlu etkiler;

1. HÜCRELER KENDİNİ DAHA HIZLI YENİLER

Bir yetişkinin derisi yaklaşık 2 metrekarelik bir alanı kaplar ve toplam vücut ağırlığının yaklaşık %20'sini oluşturur. Aralıklı oruç cilt hücrelerinin kendini yenilemesini tetikler. Araştırmacılar, sürecin 18-20 saat aç kaldıktan sonra başladığını ve 48-72 saat sonra zirveye ulaştığını öne sürüyorlar. Ayrıca hücre yenilenme süreci Alzheimer ve kalp hastalıklarına karşı da koruma sağlayabilir.

2. TANSİYONU DENGELER

Sadece oruç tutmak, modern dünyanın muzdarip olduğu en ciddi hastalıklardan biri olan kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir. Oruç, tıbbi gözetim altında oruç tuttuklarında sınırda yüksek tansiyonu olan kişilerde bile umut verici sonuçlar gösteriyor.

3. METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR

İnsülin ve leptin hormonları vücudun metabolizmasında çok önemli roller oynar. İnsülin, besin maddelerinin kan dolaşımından depolanmasına yardımcı olurken, leptin bir dolgunluk hormonu görevi görür. Araştırmalar, aralıklı orucun vücudunuzu bu hormonlara karşı daha duyarlı hale getirebileceğini gösteriyor. Daha yüksek bir hassasiyet seviyesi, bu hormonların etkinliğini arttırır, bu da vücudunuzun kan şekerini azaltabileceği ve obeziteyi önleyebileceği anlamına gelir.

4. KRONİK RAHATSIZLIKLARI ÖNLER

Aralıklı orucun diyabet ve kalp hastalığı da dahil olmak üzere kronik hastalık riskini azalttığı düşünülmektedir. Ek olarak, hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, aralıklı orucunun kanser hücresi büyümesine dahil olan genleri baskılayabileceğini düşündürmektedir. Bu da kemoterapiyi daha etkili hale getirebilir.

5. BEYİN FONKSİYONLARINI ARTIRIR

Aralıklı oruç, ilk olarak 2000 yılından önce epilepsi tedavisi olarak reçete edildi. Araştırmalar, aralıklı oruç tutmanın zihni temizlemeye ve duyuları yeniden şarj etmeye yardımcı olurken aynı zamanda beyin fonksiyonlarını da uyardığını gösteriyor. Ayrıca oruç tutmak bilişsel işlevi iyileştirebilir, yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi durdurabilir, nörodejenerasyonu azaltabilir, beyin hasarını azaltabilir ve felçten sonra işlevsel iyileşmeyi iyileştirebilir.

6. KİLO VERMENİZE YARDIMCI OLUR

Oruçla ilgili en yaygın fayda kilo kaybıdır. Kilo kaybı vücudunuzun aç bir duruma tok duruma gider kez gerçekleşir. Enerji için yakacak yiyecek olmadan, vücudunuz koşmaya devam etmek için vücut yağını (depolanmış yakıt) yakmaya başlar.