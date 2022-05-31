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    Araştırma: Düzenli kahve içenlerin, içmeyenlere göre erken ölme olasılığı düşük

    171 binin üzerinde katılımcıyla yapılan araştırma, kahve içme alışkanlığıyla ilgili gerçeği ortaya çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2022 - 14:12
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 14:18
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    Araştırma: Düzenli kahve içenlerin, içmeyenlere göre erken ölme olasılığı düşük

    Çin'de kahve içme alışkanlığı üzerine bir araştırma yapıldı.

    Southern Medical Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 7 yıllık araştırmada, düzenli kahve içenlerle içmeyenlerin ömürleri karşılaştırıldı.

    Sonuçlar, kahve içenlerin kanser ve kalp hastalığından ölme riskinin daha az olduğunu söylüyor.

    171 bin kişi incelendi

    Araştırmacılar, Birleşik Krallık'ta 171 binden fazla kişinin kahve alışkanlıkları ve sağlık bilgilerini inceledi.

    Düzenli olarak şekersiz kahve içenlerin, kahve içmeyenlere göre yüzde 16 ila 21 aralığındaki oranlarda daha az erken ölme ihtimali olduğu bulundu.

    "Kahve içenler daha uzun yaşıyor" sonucu

    Önceki kanıtlar, kahve içenlerin daha uzun yaşadığını öne sürüyordu. Çin'deki araştırmacılar, bu verinin doğru olup olmadığını test etmeyi amaçladı.

    Business Insider'ın aktardığına göre; veriler, günde 1 ila 4 fincan arasında hafif şekerli kahve içenlerin erken ölme ihtimalinin ise yüzde 29 ila 31 daha az olduğunu gösteriyor.

    Araştırma: Düzenli kahve içenlerin, içmeyenlere göre erken ölme olasılığı düşük #1


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