Araştırma: Elmalar 'kötü' kolesterolü düşürebilir

Toplumda yaygın olarak görülen yüksek kolesterol, başta kalp ve damar hastalıkları olmak üzere birçok farklı soruna yol açabiliyor ancak elma, kolesterole karşı en büyük yardımcınız olabilir.

Yüksek kan lipit seviyeleri oldukça yaygın bir sorundur: Birçok kişi çok yüksek bir kolesterol seviyesiyle yaşamaktadır. Birçok farklı sağlık sorununa yol açan yüksek kolesterol seviyelerini düşürmenin anahtarı ise elmalardan geçiyor olabilir.

Elmalar, bin yıllardır birçok şekilde tüketilmektedir. MÖ 6. yüzyıldan kalma eski bir Babil yazıtında elma, tıbbi bitki olarak tanımlanmaktadır ve ortaçağda da tıbbi literatürde geçmektedir.

Peki, elmalar yüksek kolesterol seviyelerine karşı en büyük yardımcılarınızdan biri olabilir mi?





KOLESTEROLÜ DENGELEYEBİLİR



Elmanın yüzde 85'i sudan oluşur. Aromalar meyvenin tadını ve türünü belirler. Bu maddeler sırasıyla iklime, hasat zamanına ve depolama süresine göre değişir. Güneşte olgunlaştırılmış elmalar özellikle C vitamini ve meyve şekeri açısından zengindir. Elmada bulunan potasyum, kas ve sinir metabolizmasını destekler. Diğer bitkisel maddeler, kalp ve dolaşım hastalıklarına karşı olumlu etkiye sahiptir ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Elmada bulunan polifenollerin kanser riskini azaltmaya bile yardımcı olduğu çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir ancak daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır. Bazı çalışmalarda, haftada beşten fazla elma yiyen insanların daha iyi akciğer fonksiyonuna sahip olduğu gösterilmiştir. Aynı şekilde elmanın Alzheimer geliştirme riskini azalttığı da bazı araştırmalar sonucunda bildirilmiştir. Ancak tüm bunların sınırlı çalışmalardan elde edilen sonuçlar olduğunu unutmamak önemlidir.

Elma, ayrıca içerdiği bir tür lif olan pektin sayesinde sindirim sorunlarına da yardımcı olur. Elmada bulunan pektinlerin, kan lipit seviyelerini dörtte bire kadar kalıcı olarak azaltma kabiliyetine sahip olduğu son araştırmalar tarafından desteklenmektedir. Bazı araştırmalara göre, pektinlerin doğal gücü, yüksek kan lipit seviyeleri için alınan ilaçlara benzer şekilde etkili olabilmektedir. Araştırmalara göre elma pektini, kolesterol seviyelerini yaklaşık dörtte bir oranında kalıcı olarak düşürebilir.

Yüksek kolesterol, kanda çok fazla "kötü" LDL kolesterol olduğu anlamına gelir. Bunun birçok farklı sonuçları olabilir: Damarlarda birikintiler oluşabilir, bunlar kan akışını engeller ve hatta tamamen durdurabilir. Damarlarda oluşan birikintiler, kalp krizi ve felç riskini artırır ve bunlar batı dünyasında hala 1 numaralı ölüm nedenidir.

PEKTİNLERİN SAĞLIK SIRRI

Çeşitli çalışmalara göre, yüksek kolesterol seviyelerini doğal yollarla düşürebilen pektinler, çoğunlukla elmanın kabuğunda yüksek konsantrasyonlarda bulunurlar. Pektinler, bitkilerde sindirilemeyen lifler ve yapıcılardır. İnsan organizmasında diyet lifi görevi görürler. Saf haliyle pektinler, elma posasından karmaşık bir işlemle elde edilen kahverengimsi bir tozdur. Pektinler, reçellerde veya puding tozlarında jelleştirici ve bağlayıcı olarak kullanılır. Bununla birlikte, şimdiye kadar az bilinen başka bir yetenekleri, bağırsakta metabolik bir süreçte yatmaktadır.

Pektinlerin bağırsakta, daha sonra dışkı ile atılan safra asidini bağladığı bilinmektedir. Yağların sindirimi için gerekli olan yeni safra asidi oluşturmak için organizmanın kolesterole ihtiyacı vardır. Bu işlem sırasında, mevcut kolesterol tükenir ve kan lipit seviyesi düşer. Ayrıca bağırsaktaki bakteriler pektini parçaladığında, kısa zincirli yağ asitleri oluşur. Bunlar da karaciğerde yeni kolesterol oluşumunu engelleyebilir.

Pektinin kolesterol düşürücü etkisi, son olarak ABD Florida Eyalet Üniversitesi'nde yapılan çalışma da dahil olmak üzere birçok kez kanıtlanmıştır. Florida'daki son araştırmada, düzenli olarak elma tüketmenin kolesterol seviyelerinde yaklaşık yüzde 23'lük bir düşüşe yol açtığı gözlemlenmiştir.

Avrupa merkezli tıp dergisi olan Wiener Klinische Wochenschrift'te yayınlanan bir çalışmada, Avusturya'daki tıp uzmanları, 18 ila 70 yaşları arasında çok yüksek kan lipid seviyelerine sahip hastaların düzenli olarak elma pektini almalarını sağladılar. Sadece altı hafta sonra, zararlı LDL kolesterol seviyesi yüzde 30'a kadar düştü. Aynı zamanda, yararlı HDL kolesterolün değerinin de arttığı gözlemlendi.

Tüm bu bilgilerin ışığında, sağlıklı bir diyetin parçası olarak elma tüketmenin kolesterol seviyelerinizi düşürebileceği ihtimali oldukça yüksektir. Ancak unutmayın; beslenmenin tümünde olduğu gibi elmalarda da yeterli ve dengeli tüketim çok önemlidir. Ayrıca bir takviyenin hiçbir zaman besinin yerini alamayacağını unutmayın.

Tavsiyeler dahil bu içerik yalnızca genel bilgiler sağlar. Hiçbir şekilde nitelikli tıbbi görüşün yerini alamaz.