Araştırma: Erkeklerin beyni, baba olduktan sonra küçülüyor

ABD ve İspanya'da yeni babalar üzerinde yapılan araştırma, doğum sonrasında erkeklerinin beyinlerinin küçüldüğünü ortaya koydu.

ABD’de, ilk kez baba olacak erkekleri ilgilendiren bir araştırmaya imza atıldı.

Independent’ta yer alan habere göre; ABD ve İspanya’da denek olan erkekler üzerinde yapılan çalışmalarda, hamilelik öncesi ve sonrası araştırmalar yapıldı.

40 deneğin beyni, manyetik rezonans görüntüleme (MR) tekniğiyle tarandı.

Yüzde 80'inde nörolojik değişimler görüldü

Doğumdan sonraki dönemde, grubun yüzde 80’inde nörolojik değişimler görüldü. Ayrıca baba olan deneklerin beyin hacminin küçüldüğü ortaya kondu. Bilimsel dergi Cerebral Cortex'te yayınlanan araştırma, yeni babaların kortikal hacminin yüzde 2'sini doğumu takiben kaybettiğini gösterdi.

Daha önce yapılan araştırmalarda, anne olmanın kadınlarda beyin yapısını olumlu yönde değiştirdiğini kanıtlanmıştı.

Çocukla bağlantı kurma sürecini etkiliyor

Kortikal hacimdeki kaybın kötü bir durum olmadığı, beynin böylelikle çocukla bağlantı kurma sürecini daha güçlü ve daha verimli kılmak için özelleştiği, kortikal daralmalarla ebeveynin çocukla kurduğu bağın güçlendiği ileri sürüldü.