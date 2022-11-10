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    Araştırma: Kadınlar, böbrek hasarını daha kolay atlatabilir

    Bilim insanları, kadınların avantaja sahip olduğunu saptadı. Dişi olmanın, ferroptoza karşı çarpıcı koruma sağladığı keşfedildi.
    • 10.11.2022 - 17:04
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 17:31
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    Araştırma: Kadınlar, böbrek hasarını daha kolay atlatabilir

    ABD'de, böbrek hasarı üzerine araştırma yürütüldü.

    Araştırmada kadınlar ve erkekler karşılaştırıldı.

    Kadınların, erkeklere göre böbrek hasarını daha kolay atlatabileceği keşfedildi.

    Kadınlar avantaja sahip

    Duke Üniversitesi'nde fareler üzerinde yapılan çalışma, kadınların moleküler seviyede avantaja sahip olduğunu, bunun, kadınları böbrek hasarında meydana gelen bir hücre ölümü türünden koruduğunu ortaya koydu.

    Çalışmanın yazarı Dr. Tomokazu Souma, "Böbrek hastalıkları her yıl dünyada 850 milyondan fazla insanı etkiliyor. Dolayısıyla kadınların böbreklerinin neden kronik ve akut hasardan daha fazla korunduğunu anlamak önemli." ifadesini kullandı.

    Böbrek hasarı tedavisinde önemli rol oynayabilir

    Souma, bulgularının, gelecekte her iki cinsiyette böbrek hasarı tedavisinde önemli bir rol oynayabileceğini söyledi.

    Çalışmada, daha önce böbrek hastalıklarında kilit rol oynadığı keşfedilen, demir ve oksidatif strese bağlı ortaya çıkan ferroptoz adlı bir çeşit hücre ölümüne odaklanıldı.

    Araştırma: Kadınlar, böbrek hasarını daha kolay atlatabilir #1

    Çarpıcı şekilde koruma sağlıyor

    AA'nın haberine göre, araştırmacılar, fareler üzerinde özel bir tür genetik analiz yöntemi kullandı. Çalışma sırasında dişi olmanın, özel bir yolla ferroptoza karşı çarpıcı bir şekilde koruma sağladığı keşfedildi.

    Yine kadınlarda bu özel yolun çok aktif olduğu, erkeklerde ise testosteron hormonunun, bu yolun aktivitesini azalttığı, bunun da ferroptozu kolaylaştırdığı ve böbrek hasarında hücre direncini baltaladığı tespit edildi.

    Araştırmanın bulguları, 8 Kasım'da Cell Reports dergisinde yayınlandı.


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