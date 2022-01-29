Araştırma: Koronavirüs, akciğerlerde gizli hasar bırakabilir

Ksenon gazıyla tarama yapan araştırmacılar, akciğerlerde geniş karanlık alanların varlığına dikkat çekti.

Koronavirüsün insanlar üzerindeki etkisine ilişkin yeni bir araştırma yapıldı.

İngiltere'de gerçekleştirilen pilot çalışmada, koronavirüsün uzun süreli etkilerine maruz kalan bazı kişilerin akciğerlerinde gizli hasar olabileceği sonucu ortaya çıktı.

KORONAVİRÜSLÜ HASTALARA AKCİĞER TARAMASI

Çalışmaya dahil olan bilim insanları, rutin taramalarla tanımlanmayan akciğer anormalliklerini belirlemek üzere ksenon gazının kullanıldığı yeni bir tarama tekniğine başvurdu.

NEFES DARLIĞI YAŞAYANLAR MERCEK ALTINDA

Koronavirüse ilk yakalandıklarında hastaneye kaldırılmaları gerekmeyen ancak ilk enfeksiyonlarından sonra uzun süreli nefes darlığı yaşayan 11 kişi üzerinde inceleme gerçekleştirildi.

Buna göre araştırmacılar, bulguların uzun süreli koronavirüste nefes darlığının neden bu kadar yaygın olduğuna az da olsa ışık tuttuğunu söylüyor.

KSENON GAZI KULLANILDI

Tüm katılımcılar tarama sırasında ksenon gazı soludu. Uzun süreli koronavirüs hastası olan kişilerin çoğu için gaz transferinin sağlıklı insanlardaki kontrollere göre daha az etkili olduğu ortaya çıktı.

GENİŞ KARANLIK ALANLAR DİKKAT ÇEKTİ

BBC'nin aktardığına göre, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan kişilerde de benzer anormallikler görüldü. Ksenon taramalarındaki daha geniş karanlık alanların akciğer anormalliklerinin işareti olabileceğine dikkat çekildi.

Araştırmacı Dr. Emily Fraser, insanlara neden nefes nefese kaldıklarını tam olarak açıklayamamanın sinir bozucu olduğunu söyledi. X-ışınları ve bilgisayarlı tomografi tarama yöntemlerinin genellikle herhangi bir anormallik göstermediği belirtiliyor.

HEDEF, SEMPTOMLARI TETİKLEYEN MEKANİZMALARI ANLAMAK

Bir diğer araştırmacı Profesör Fergus Gleeson, "Uzun süreli koronavirüs hastası olan kaç kişinin anormal tarama sonuçları olacağı, tespit ettiğimiz anormalliğin nedeni ve uzun vadeli sonuçları gibi yanıtlanması gereken önemli sorular var. Bu semptomları tetikleyen mekanizmaları anladığımızda, daha etkili tedaviler geliştirmek için daha iyi konumlanmış olacağız." dedi.

Sonuçları doğrulamak için daha ayrıntılı ve geniş kapsamlı bir çalışmanın yürütüldüğü kaydedildi.