Araştırma: Koronavirüs aşılarının karışımı, hafif yan etki bildirimlerini artırdı

830 gönüllü üzerinde yürütülen çalışmalarda, farklı iki doz aşı yaptıranların ateş belirtisi gösterme oranı yükseldi.

Bilim insanları, karıştırılan iki koronavirüs aşısının daha güçlü bağışıklık sağlayıp sağlamadığını inceliyor.

Oxford Üniversitesi tarafından öncülük edilen ve geçen şubat ayında başlatılan bir araştırmaya göre, yetişkinlerin AstraZeneca ve Pfizer'ın ürettiği koronavirüs aşılarının karışımını yaptırdıktan sonra hafif ve orta dereceli yan etkileri bildirme olasılığının daha yüksek olduğu belirtildi.

830 GÖNÜLLÜ İNCELENDİ

50 yaşın üzerinde 830 gönüllünün katıldığı araştırmada, ikinci doz için farklı bir aşının daha uzun süreli bağışıklık sağlayıp sağlamayacağı mercek altına alındı.

İlk tam sonuçların haziran ayında yayınlanması bekleniyor. Ancak ön verileri Lancet tıp dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, dört hafta arayla iki doz AstraZeneca aşısı yapılan her 10 gönüllüden biri ateş belirtisi bildirdi.

ATEŞ BELİRTİSİ GÖRÜLDÜ

Dozlardan birinin AstraZeneca, diğerinin Pfizer olduğu durumlarda ateş belirtisi oranı yaklaşık yüzde 34'e yükseldi.

İncelemeye öncülük eden Matthew Snape, "Bu gerçekten ilgi çekici bir bulgu ve mutlaka beklediğimiz bir şey değil." dedi.

Yan etkilerin kısa sürdüğü, güvenlik endişelerinin söz konusu olmadığı kaydedildi.