Araştırma: Sarılmak, ağrıyı ve depresyonu azaltıyor Araştırmacılar, yetişkinlerde çocuklarda sarılmanın sağladığı yararları gözler önüne serdi.

ensonhaber.com

Bilim insanları, sarılmanın ağrıları ve depresyonu azalttığı sonucuna ulaştı.

Dokunma duyusu bebeklerde ilk gelişen duyu olarak biliniyor. Bu kapsamda çevreyi tanımaları ve iletişim kurmaları açısından önem taşıyor.

Essen Üniversite Hastanesi'nden araştırmanın ortak yazarlarından Dr. Helena Hartmann, sarılmanın zihinsel ve fiziksel şikayetleri hafifletmeye yardımcı olduğunu söyledi.

Nature Human Behaviour dergisinde yer alan araştırma, daha önce yayınlanmış 212 çalışmayı kapsıyor. Yetişkinleri içeren 85 ve yenidoğanları içeren 52 çalışmanın istatistiksel analizini içeriyor.

"Depresyonu ve kaygıyı azaltıyor"

Araştırmacılar, bulgulara ilişkin şu notları paylaştı:

Çalışmamız, dokunmanın yetişkinlerde ve çocuklarda ağrıyı, depresyonu ve kaygıyı azaltmanın yanı sıra yeni doğanlarda kilo alımını artırmada en uygun yöntem olduğunu gösteriyor.

Sağlıklı ve hasta insanlar için yararlı

Sarılmanın hem sağlıklı hem de hasta insanlar için faydalı olduğuna dikkat çekildi.

Türü ve süresi önemli olmayan sarılmanın, yetişkinlerde ise daha fazla sıklık olması halinde daha fazla fayda sağladığı vurgulandı.

Söz konusu bulguların, çeşitli tedavilere yardımcı olabileceği düşünülüyor.