Araştırma: Suda doğum yapmak komplikasyon riskini artırmıyor Bilim insanları, suda doğumla ilgili riskleri bertaraf eden çalışmaya imza attı. Su banyosunda doğumun 'güvenli alternatif' olduğu belirtildi.

ensonhaber.com

Bilimsel bir araştırma, su banyosunda doğum yapmanın bebek veya annesi için komplikasyon riskini artırmadığını buldu.

Cardiff Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, su havuzunun kullanıldığı düşük riskli gebeliklere ait 73 bin 229 kaydı inceledi.

2015-2022 yılları arasında İngiltere ve Galler'deki 26 sağlık kuruluşundaki kayıtları değerlendirdiler.

Suda doğum araştırması

Su dışında yapılan doğumlar ile suda meydana gelen doğumlar karşılaştırıldı. Su banyosunda yapılan doğumdaki risklerin, bebekler ve anneleri için daha yüksek olmadığı sonucu ortaya çıktı.

'Güvenli alternatif' yorumu

Bulguları yorumlayan uzmanlar, suda doğumun, su dışında doğuma göre güvenli bir alternatif olduğunu gösterdiğine dikkati çekiyor.

Bebeklerin suda doğumdan sonra ciddi şekilde hastalanabileceği ve hatta hayatlarını kaybedebileceği; annelerin ciddi ağrılar ve ağır kan kaybı yaşama olasılığının daha yüksek olduğu belirtiliyordu.

Ekstra risk endişesi

Birçok çocuk doktoru, suda doğum yapmanın bebekler için ekstra riskler taşıyabileceğinden endişe ediyor.

Ancak söz konusu çalışma, komplikasyonsuz hamileliğe sahip kadınlar için durumun böyle olmadığına dair ikna edici kanıtlar ortaya koydu.

The Guardian'ın aktardığına göre su doğumları, her yıl İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nde (NHS) gerçekleşen neredeyse 600 bin doğumun yaklaşık yüzde 9'unu oluşturuyor.