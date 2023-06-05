Araştırmalar gerçeği ortaya çıkardı! Meğer o besinler kum döktürüyormuş

Kum dökme, günümüzde herkesin yaşadığı sorunları arasında yer alıyor.

Böbreklerdeki bazı belirtilerle ortaya çıkan bu sağlık sorunu, ilaç ile tedavi edilebiliyor.

Belirtilerin gösterilmesi ile beraber ilaç tedavisi başlanırken, bazı besinler de bu sürece destek olabiliyor.

Kum dökmeye yardımcı olan besinlere geçmeden önce, kum dökmenin belirtilerini şu şekilde sıralaybiliriz;

Kasıklarda ağrı

Sırtta ağrı

Kanlı idrar

Koyu idrar

Mide bulantısı

Kusma

İdrar yaparken yanma hissi

Kum dökmeye iyi gelen besinler

KEKİK

AVOKADO YAPRAĞI

ARDIÇ MEYVESİ

KUŞBURNU

LİMON SUYU

TURŞU SUYU

SARIMSAK

YEŞİL ÇAY

ELMA SİRKESİ

Kum dökmemek için koruma yöntemleri

Fazla tuz tüketmemek
Gün içerisinde 2 ile 3 litre arası su içmek
Sebzelerle beslenmek
Egzersiz yapmak