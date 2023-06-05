Araştırmalar gerçeği ortaya çıkardı! Meğer o besinler kum döktürüyormuş

Kum dökme, günümüzde herkesin yaşadığı sağlık sorunları arasında yer alıyor.
Böbreklerdeki bazı belirtilerle ortaya çıkan bu sağlık sorunu, ilaç ile tedavi edilebiliyor.
Belirtilerin gösterilmesi ile beraber ilaç tedavisi başlanırken, bazı besinler de bu sürece destek olabiliyor.
Kum dökmeye yardımcı olan besinlere geçmeden önce, kum dökmenin belirtilerini şu şekilde sıralaybiliriz;
Kasıklarda ağrı
Sırtta ağrı
Kanlı idrar
Koyu idrar
Mide bulantısı
Kusma
İdrar yaparken yanma hissi
Kum dökmeye iyi gelen besinler
KEKİK
AVOKADO YAPRAĞI
ARDIÇ MEYVESİ
KUŞBURNU
LİMON SUYU
TURŞU SUYU
SARIMSAK
YEŞİL ÇAY
ELMA SİRKESİ
Kum dökmemek için koruma yöntemleri
Fazla tuz tüketmemek
Gün içerisinde 2 ile 3 litre arası su içmek
Sebzelerle beslenmek
Egzersiz yapmak