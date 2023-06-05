Araştırmalar gerçeği ortaya çıkardı! Meğer o besinler kum döktürüyormuş Böbreklerin yeterince iyi çalışmamasından kaynaklanan kum dökme sorunu ilaç tedavisi ile çözülebilir. Ancak sürece destek olacak bazı besinler de var. Bu besinleri tüketenler, kum dökme konusunda büyük fayda elde edebilir.

Kum dökme, günümüzde herkesin yaşadığı sağlık sorunları arasında yer alıyor. Böbreklerdeki bazı belirtilerle ortaya çıkan bu sağlık sorunu, ilaç ile tedavi edilebiliyor. Belirtilerin gösterilmesi ile beraber ilaç tedavisi başlanırken, bazı besinler de bu sürece destek olabiliyor. Kum dökmeye yardımcı olan besinlere geçmeden önce, kum dökmenin belirtilerini şu şekilde sıralaybiliriz; Kasıklarda ağrı



Sırtta ağrı



Kanlı idrar



Koyu idrar



Mide bulantısı



Kusma



İdrar yaparken yanma hissi Kum dökmeye iyi gelen besinler KEKİK



AVOKADO YAPRAĞI



ARDIÇ MEYVESİ



KUŞBURNU



LİMON SUYU



TURŞU SUYU



SARIMSAK



YEŞİL ÇAY



ELMA SİRKESİ Kum dökmemek için koruma yöntemleri Fazla tuz tüketmemek

Gün içerisinde 2 ile 3 litre arası su içmek

Sebzelerle beslenmek

Egzersiz yapmak