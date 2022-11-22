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    Araştırmaya göre 1 milyardan fazla insan sağır olabilir

    Uzmanların yaptığı araştırmalara göre genç yaşta yüksek sesle kulaklık kullanımı sebebiyle 1 milyardan fazla insan duyma yetisini kaybedebilir.
    • 22.11.2022 - 06:09
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 06:11
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    Araştırmaya göre 1 milyardan fazla insan sağır olabilir

    Bilimsel araştırmalardan elde edilen korkunç sonuca göre, 1 milyar insan işitme kaybı yaşama tehlikesi ile karşı karşıya.

    Kulaklık kullanımı işitme kaybına sebep olabilir

    BMJ Global Health‘de yayınlanan araştırmada, kulaklık kullanımının genç yaştaki bireylerde işitme kaybına yol açtığının altını çizen bilim insanları, gelecekte çok fazla insanın duyma yetisini kaybedeceğini açıkladı.

    Yüksek ses de kulağa zarar veriyor

    Kulaklıkla müzik dinlemenin ve konserde yüksek sese maruz kalmanın erken yaşta işitme kaybına yol açabileceğinin altını çizen araştırmacılar, özellikle 12-34 yaş aralığındaki bireylerin sağlığa zararlı bir şekilde kulaklık kullandığını ortaya koydu.

    Güney Karolina Üniversitesi’nden araştırmacı Lauran Dillard, yükses sesin duyusal hücrelere zarar verdiğini ve kulağın işleyiş biçimini tehdit ettiğini belirtti. Eğer yüksek sese maruz kalma devam ederse kulakta kalıcı bir hasarın meydana geldiğini söyleyen Dillard, bireyin işitme kaybı yaşayabileceğini öne sürdü.

    Araştırmaya göre 1 milyardan fazla insan sağır olabilir #1

    Kulaklık ile yüksek seste müzik dinlemek konser ortamına eş

    Kulaklıkla akıllı bir telefondan dinlenen müziklerde ses yüksekliğinin 105 desibele çıkabildiğini belirten uzmanlar, konser alanlarında ise ortalama olarak ses seviyesinin ise 104 ile 112 desibel arasında olduğunu belirtti.

    İşitme sağlığı için güvenli müzik dinleme politikası oluşturulması ve sesin insan sağlığı için güvenli bir seviyede tutulması gerektiğinin altı çiziliyor.

    Araştırmaya göre 1 milyardan fazla insan sağır olabilir #2

    İşitme kaybını engellemek için dinleme süresi azaltılmalı ve ses kısılmalı

    Araştırmacılar, kulaklık kullanımını tamamen ortadan kaldırmak yerine bazı önlemler alınması gerektiğine inanıyor.

    Kulak çınlamasının, müzik seviyesinin çok yüksek olduğunu gösteren önemli bir işaret olduğunu belirten uzmanlar, bazı telefonlarda ses düzeyini ayarlamak için özellikler bulunduğunu belirtiyor.

    İşitme kaybını engellemek için dinleme süresini azaltmanın ve sesi kısmanın alınabilecek en iyi önlemler olduğu belirtiyor.

    Araştırmaya göre 1 milyardan fazla insan sağır olabilir #3


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