Artritten bel fıtığına: Bel ağrısına ne sebep olur?

Hızlı yaşam tarzları, hareketsizlik, yanlış duruş... Birçok farklı faktör sırt ve bel üzerinde kötü bir etki oluşturur ve ağrılara neden olur. İşte bel ağrısının nedenleri ve rahatlamak için ipuçları.

Sırt ve bel ağrısı, dünyadaki en yaygın sağlık sorunlarından biridir. Daha önce herhangi bir sorun yaşanmasa bile her yaşta herkeste görülebilir. Yaşlanma ile birlikte sırt ve bel ağrısı gelişme riski artar.

Sırt ve bel ağrısı lomber omurga, omurlar arasındaki diskler, omurga çevresindeki bağlar ve diskler, omurilik ve sinirler, bel kasları, karın ve çevresindeki organlar ile ilgili olabilir.

Bu ağrılar çeşitli hastalıkların bir belirtisi olarak ortaya çıkabilirken aynı zamanda kendi kendine kaybolduğu durumlar olduğu için durum her zaman çok ciddi değildir.

Bel ağrısının yaygın nedenleri

Bel veya alt sırt, lomber omurga olarak bilinir ve lomber omurga tüm üst vücudun ağırlığını taşır. Lomber omurgada beş omur vardır ve her omurun büyük bir diski vardır. Bunlar, omurganın güvenli bir şekilde bükülmesine izin verir.

Alt sırtta ayrıca bağlar, tendonlar ve kaslar bulunur. Ligamentler, omurları ve diskleri bir arada tutan güçlü bağlardır ve tendonlar kasları omurlara bağlar. Bu yapılar, omuriliğe zarar verebilecek aşırı hareketi sınırlamaya yardımcı olur.

Omurga artriti

Omurga artriti, bel ağrısının en yaygın nedenidir. Yaşlandıkça vücut yıpranır ve alt sırtın giderek daha fazla ağrı hisseder. Omurga eklemleri arasındaki kıkırdak bozulur ve çevre dokular daha sonra iltihaplanabilir. Kıkırdağın iltihaplanması ve incelmesi, eklemlerdeki sürtünmeyi artırır ve bu da bel ağrısına neden olur.

Bel fıtığı

Fıtıklaşmış veya şişkin bir disk bel ağrısına neden olabilir. Hasarlı bir disk tek başına her zaman ağrıya neden olmaz, ancak yakındaki sinirlere baskı yaparak veya tahriş ederek bel ve diğer bölgelerde ağrıya neden olabilir.

Yaralanmalar

Kötü bir düşme veya trafik kazası gibi durumlar bel yaralanmasına neden olabilir. Bunun dışında ağır bir çamaşır sepetini taşımak gibi durumlar da ağrıya neden olabilir. Bazı yaralanmalar ani ve travmatik olabilir, bazıları ise yavaş yavaş olur. Yatağın altından bir şey almak için eğilmek gibi hareketler bel ağrısını tetikleyebilir. Bir çocuğu tutmak gibi günlük işler yanlış yapılırsa bel ağrısına neden olabilir.

Böbrek sorunları

Sırtın ortasından alt kısmına kadar ağrı hissediyorsanız, böbreklerinizde bir sorun olabilir. Böbrek ağrısı keskin ve anidir, genellikle 'bıçak giriyormuş gibi' hissettirir.

Omurgada olağandışı baskı

Taşınacak ağır bir yük, bir hareket, uzun bir araba yolculuğu... Tüm bunlar klasik bel ağrısına neden olan belin alt kısmında baskıya neden olur.

Ofiste veya arabada tekrarlayan kötü duruş

Uygunsuz hareketler bel ağrısının en büyük nedenlerinden biridir. Ağrının büyük çoğunluğu, omurganın yanlış kullanımından kaynaklanır.

Siyatik

Siyatik, son iki lomber disk arasında bulunan fıtıklaşmış bir diskin çıkıntısından kaynaklanır. Fıtıklaşmış disk, en alttaki iki lomber vertebra (sırasıyla L4 ve L5) veya son lomber vertebra (L5) ile sakrumun ilk vertebrası (S1) arasında yer alır. Kalçadan ayağa, uyluk yoluyla yayılan siyatik sinirin yolu boyunca ağrıya neden olur. Siyatik, bir bacaktan aşağı inen bel ağrısına yol açar.

Ek faktörler

Sırt ağrısı oluşumunu etkileyen en büyük üç faktör sigara içmek, fazla kilolu olmak ve fiziksel aktivitedir. Çalışmalar, sigara içmenin bel ağrısını tetiklediğini gösteriyor. Sigara içmek vücutta iltihaplanmaya neden olur ve vücudun kendini iyileştirmesini engeller. Fazla kilolu olan kişilerde, omurlar üzerindeki baskı artar ve bu durum bel ağrısını tetikleyebilir. Fiziksel aktivite seviyesi de bel ağrısında rol oynar. Hareketsiz bir yaşam tarzının bel ağrısı geliştirme riskini artırdığı bilinmektedir, ancak aşırı fiziksel aktivite de bel ağrısına neden olabilir.

Bel ağrısını önlemek için ipuçları

Yaşam tarzınızı değiştirmek, bel ağrısını önlemenin ilk adımıdır. Örneğin, fiziksel aktivite yapılması gerekir çünkü çok fazla oturma kasları zorlar. Ayrıca, ağır nesneleri doğru şekilde kaldırmak önemlidir. Yerden bir yük kaldırırken, işin çoğunu kalçalar ve dizler yapacak şekilde çömelmek gerekir ve yük göğse yakın yerleştirilmelidir.

Bel ağrısını önlemek için bir dizi basit önlem alabilirsiniz:

Düz durun

Belinizi çok fazla bükmekten kaçının. Yere yakın bir şey yapmak istediğinizde veya ağırlık kaldırdığınızda çömelme alışkanlığı edinin. Böylece yük belinizde değil bacaklarınızda olacaktır. Uzun süre ayakta durmanız gerekiyorsa, bir ayağınızı kaldırmayı deneyin (küçük bir tabure, ayakkabı kutusu, kaldırım kenarı vb.).

Yükleri vücudunuza yakın taşıyın

Valiz gibi şeyleri taşırken, mümkün olduğunca vücudunuza yakın tutun. Ne kadar uzaksa, omurgayı o kadar yoğun bir çekişe maruz bırakır. Genel olarak, 10 kilodan fazla ağırlık taşımaktan kaçının.

Omurganızı bükmeyin

Bir paketi kısa bir mesafeye taşımak için kaldırmanız gerekiyorsa, eğilmiş konumda döndürmekten kaçının. Çömelin, sırtınızı düz tutarken bacaklarınızı kullanarak kaldırın ve ayağa kalktıktan sonra, koymak istediğiniz yere bakacak şekilde arkanızı dönün.

Çalışırken doğru bir duruş benimseyin

Sırt desteği iyi olan bir koltuk seçin ve sırtınızı düz tutarak rahatça oturun. Ekstra destek için belinizin arkasına bir yastık yerleştirin. Uzun süre oturuyorsanız, zaman zaman ayağa kalkarak, yürüyerek veya esneterek sırt kaslarınızı gevşetebilirsiniz.

Uygun giyin

Yüksek topuklu ayakkabılar kötü duruşa ve omurganın yapay eğriliğine yol açar. Sık sık bel ağrısı yaşıyorsanız, yeterince alçak ve iyi destek sağlayan ayakkabılar giyin.

Rahat uyuyun

Sert bir yatak ve doğru bir baza, bel problemlerini önler. Uyku sırasında boynunuzun iyi desteklendiğinden emin olun. Bazı yastıklar boyun kaslarının gevşemesini sağlar.

Kilo verin

Fazla kilolu olmak omurgayı zorlar ve bu nedenle bel ağrısına neden olabilir.

Arabada dorğru şekilde oturun

Arabada doğru bir şekilde oturmak için önce sırtınızla oturun. Sonra bir bacağınızı, sonra diğerini sokun. Çıkmak için bu işlemin tam tersini uygulayın. Uzun bir yolculuk yapmanız gerekiyorsa, belinize küçük bir yastık koyun ve zaman zaman konumunu değiştirin. Birkaç adım atmak için her iki saatte bir durun.