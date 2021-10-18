Arzu Yanardağ'ın hastalığı 'Borderline' nedir? İşte belirtileri

Yıllar sonra hastalığını açıklayan Yanardağ, "Benim Borderline'ım (kişilik bozukluğu) vardı. Yani bu zamana kadar yaptıklarım onunla alakaydı" dedi. Peki Bornerline nedir, belirtileri nelerdir?

Arzu Yanardağ, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Pazar Magazin'in bu haftaki konuğu oldu.

Yaptığı açıklamalar ile dikkatleri üzerine çeken Yanardağ, kişilik bozukluğu rahatsızlığı olduğunu itiraf etti.

"BENİM BORDERLİNE'IM VARDI"

"Senin için aykırı diyebilir miyiz?" sorusuna yanıt veren Yanardağ, "Benim Borderline'ım vardı. Dıştan kendimi gözlemleyerek söylüyorum, yani o aykırılık o marjinallik yaptığım acayip haller alkolle ilgili problemim bunlar öyle olması için ya da birilerinin zoruyla birilerine özenerek ya da dejenere olarak yapılan şeyler değildi.

Teşhis konulana kadar neyi ne için yaptığıma hiç anlam veremedim. 30'larımdan sonra bunu hissettim. Magazinin çok çirkin yapıldığı dönemde çok üstüme geldiler. Ama sonradan baktığımda buna kızmıyorum bile. Magazine küfür ettiğim bir video vardı. O videodaki muhabir baba olduktan sonra gelip benden özür dilemişti." dedi.

BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞU NEDİR?

Borderline kişilik bozukluğu; kişinin düşünce ve algılama biçiminde, insanlara karşı olan duygularında ve ikili ilişkilerinde problemlere yol açan bir psikiyatrik rahatsızlıktır.

Rahatsızlığı tanımlayan 'borderline' kelimesi 'sınırda, belirsiz' anlamını taşır.

Hastalığın bu isimle anılıyor olma nedeni, hastalığın ilk tanımlandığı dönemde nevroz ve psikoz olarak nitelendirilen iki psikiyatrik durum arasında sınır olarak kabul edilmesidir.

Genetik temellerin hastalık gelişiminde rol oynadığı düşünülür. Sosyal, kültürel ve sosyal etkenler de hastalık gelişiminde etkili oluyor olabilir. Erken yaşta görülen travmalar da önem taşımaktadır.

BORDERLİNE BELİRTİLERİ

Borderline kişilik bozukluğuna sahip kişilerde;

Aile, arkadaş ve sosyal ortamdaki kişilerle ilgili çabuk değişen uç duygulara (aşk, aşırı sevgi ya da nefret gibi) sahip olma

Benlik duygusunda bozulma, aşırıya kaçma

Biriyle çok çabuk yakın ilişki kurma ya da yakın olduğu biriyle sebepsiz yere, aniden iletişimi kesme

Kendine zarar verme

İntihar düşüncesi veya girişimi

Dikkatsiz ve hızlı araba sürme, kumar oynama, aşırı ve gereksiz para harcama, abartılı cinsel davranışlarda bulunma, madde kullanma gibi dürtülerin etkisi altında hareket etme

Ani gerçekleşen ve yoğun yaşanan ruh hali değişimleri,

Öfke kontrolünde problem yaşama

Boşlukta hissetme

Diğer insanlar hakkında yersiz bir şüpheciliğe kapılma, güven problemi yaşama gibi belirtiler gözlenebilir.

TEDAVİSİ

Borderline tedavisi, temel olarak kişide görülen belirtilerin kontrol altına alınması ve yaşam kalitesinin artırılması için yapılır. Tedavide en sık kullanılan yöntem psikoterapidir. Gerekli olduğu durumlarda psikoterapiye ilaç tedavisi de eklenebilir.

Psikoterapi ya da diğer adıyla konuşma terapisi, borderline hastalığındaki temel tedavi yaklaşımıdır.