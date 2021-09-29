Aşı kartı zorunlu mu oldu? Lokanta, kafe ve AVM'lerde aşı kartı zorunluluğu...

Aşı kartı zorunlu mu oldu? Lokanta, kafe ve AVM'lerde aşı kartı zorunluluğu...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 'Lokanta, kafe ve AVM'lerde aşı kartı zorunlu olacak' iddiasına yanıt verdi. Peki aşı kartı zorunlu mu oldu?

Koronavirüs salgını nedeniyle lokanta, kafe, AVM, toplu taşıma gibi birçok yerde HES kodu zorunluluğu bulunuyor.

Ancak son günlerde, yeni dönemde HES kodu yerine aşı kartı zorunluluğu getirileceği yönünde bazı iddialar ortaya atıldı. Bunun üzerine milyonlarca vatandaş, aşı kartı almak için harekete geçti.

Konuyla ilgili ilk resmi açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, yeni dönemde bazı yerlerin girişinde aşı kartının isteneceğine dair çıkan iddialara yanıt verdi.

Peki aşı kartı zorunlu mu oldu? Lokanta, kafe ve AVM'lerde aşı kartı zorunluluğu olacak mı? İşte detaylar...

AŞI KARTI ZORUNLU MU OLDU?

Bakan Koca, bazı yerlerin girişinde yeni dönemde aşı kartının isteneceğine dair çıkan iddialara yanıt verdi.

''Son günlerde tedbirlerdeki gevşeklik vaka sayılarına yansıyor. Eski günlerimize daha erken dönmek istiyorsak bugün tedbirlere daha sıkı uymalıyız.'' diyen Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Birtakım mecralarda yeni dönemde aşı kartı isteneceği iddia edilmiştir. Bakanlığımızın yurt içinde HES kodu uygulaması dışında bir uygulaması yoktur.''