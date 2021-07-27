Aşı kartına pasaport numarası işleme adımları

Yurt dışı seyahatine gidecek olanlar, HES uygulaması üzerinden aşı kartı oluşturarak pasaportlarına tanımlayabiliyor. Peki pasaporta aşı kartı nasıl tanımlanır? İşte izlemeniz gereken adımlar...

Türkiye’de iki doz aşı olanlara verilen aşı sertifikası e-Nabız ve HES uygulaması üzerinden tedarik edilebiliyor.

Özellikle yurt dışı seyahatlerinde işe yarayan aşı pasaportu için detaylar sıklıkla araştırılıyor.

13 Ocak'tan itibaren vatandaşlar, e-Nabız ya da SMS ile aşı durumu sorgulayıp MHRS’nin tüm kanalları üzerinden diledikleri hastane ya da aile hekimine randevularını alıp aşılarını olabiliyor.

Ardından da aşı bilgilerine hem e-Nabız hesaplarından hem de Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden erişebiliyor. Uygulamalara yeni eklenen özellikle artık aşı kimliklerini de e-Nabız ve Hayat Eve Sığar hesaplarından oluşturmaya başladılar.

AŞI KİMLİĞİ OLUŞTURMA

2. doz aşısı tamamlanmış vatandaşlar, e-Nabız üzerinden “COVID-19 Aşı Durumu” menüsüne, ardından “COVID-19 Aşı Kartı” sekmesine girerek aşı kimliklerine erişebiliyor. Hayat Eve Sığar uygulamasında ise “COVID-19 Aşı Bilgilerim” menüsünden aşı kimliğini edinebiliyor.

Eğer vatandaş, aşı kimliğinde pasaport bilgisinin de yer almasını isterse Hayat Eve Sığar uygulamasında bu seçeneğe girerek pasaport numarasını yazabiliyor.

Aşı kimliğinde yer alan QR kod okutulduğunda e-Nabız sistemine bağlanarak kartın doğruluğu kontrol edilebiliyor.

AŞI KARTINA PASAPORT NUMARASI EKLEME

Ana ekranda “Covid-19 aşı bilgilerim” kutucuğu seçin. Gelen ekrandan “Aşı kartlarımı” tıklayıp ardından ekranın en altına gelen “Aşı kartı oluştur” Seçeneğini tıklayın.

Bu işlemin ardından aşı kartında pasaport bilgilerinin yer alması isteniyorsa seçim yapılarak devam edilecek.

Ardından “Pasaportlarım”a gelerek ekle tuşu seçip pasaport numarası girmeniz gerekiyor.