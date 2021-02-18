Aşı olmak orucu bozar mı? Oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı?

Aşı olmak orucu bozar mı? Oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı?

Türkiye'de koronavirüs aşısı uygulamaları devam ederken, üç ayların gelmesiyle birlikte oruç tutmak isteyen vatandaşların akıllarında soru işareti oluştu. Peki aşı olmak orucu bozar mı? İşte yanıtı..

Koronavirüs aşıları yaklaşık 5 milyon üzerinde insana uygulandı ve yıl sonuna kadar devam etmesi planlanıyor.

Üç aylar ve Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte aşı yaptıracak olan vatandaşlar konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı.

Oruçluyken aşı yaptırılır mı, koronavirüs aşısı orucu bozar mı? sorusunun yanıtı aranıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı oruçluyken aşı yaptırmak konusundaki görüşlerini her yıl paylaşıyor.

Peki aşı orucu bozar mı? İşte milyonların merak ettiği soruların cevabı..

AŞI OLMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.

Hastanın vücuduna direnç sağlamak için bir gıdayı iğne veya serum yoluyla enjekte etmek orucu bozar. Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler.

Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur.

Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur.

Daha sonra bu oruç kaza edilir.