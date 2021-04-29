Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prizer/BioNTech aşısında iki doz arasındaki takvimin değiştiğini duyurdu. Peki, BioNTech 2. doz aşı ne zaman?

Dün gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından salgında gelinen son durum ve aşılama ile ilgili bilgi aktaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prizer/BioNTech aşısında iki doz arasındaki takvimin güncellendiğini bildirdi.

Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından BioNTech ikinci doz randevusu alan vatandaşlar, BioNTech aşısı 2. doz ertelendi mi? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, Aşı randevuları iptal mi, ertelendi mi? BioNTech 2. doz aşı ne zaman yapılacak? İşte, BioNTech aşısı hakkında yapılan açıklama...

BİONTECH 2. DOZ AŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye'de, koronavirüs salgını ile mücadelede aşılama süreci Çinli Sinovac ve Alman Pfizer/BioNTech aşıları ile devam ediyor. Aşılama çalışmaları hızla devam ederken, BioNTech aşısı ile ilgili Sağlık Bakanı Koca'dan önemli değerlendirmeler geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ardından yaptığı konuşmada, "Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın da görüşünü alarak BioNTech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir." açıklamasında bulundu.

Bu kapsamda, BioNTech aşısının ilk dozunu olanların ikinci doz aşı randevularının ertelenip ertelenmeyeceği merak edilirken Sağlık Bakanlığından konuyla ilgili açıklama geldi.

Buna göre, Pfizer/Biontech aşısı için ikinci doz randevularını almış olanların randevuları korunacak. Yeni aşı olacaklara ikinci doz uygulamaları 6-8 hafta aralık olacak şekilde randevu verilecek.