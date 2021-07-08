Aşı sertifikası için yeni karar! Koronavirüs geçirenler 2. doz aşı olacak mı?

Aşı sertifikası için yeni karar! Koronavirüs geçirenler 2. doz aşı olacak mı?

Bilim Kurulu, koronavirüs geçirenlerin aşılanması ile ilgili yeni bir karar aldı. Kararın ardından hastalığı atlatan kişiler, Covid-19 geçirenler 2. doz aşı olacak mı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Türkiye'de koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

İlk iki doz aşısını alan vatandaşlar için üçüncü doz hatırlatma aşısı yapılmaya başlandı. Daha önce yeni tip koronavirüs (Covid-19) geçirenler için uygulanmayan 2. doz aşılar için ise yeni bir karar alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı'nda alınan kararları kamuoyuna duyurdu.

Hastalığı atlatan ve 2. doz aşı ollamadıkları için aşı sertifikası alamayan vatandaşların merak ettiği ''Koronavirüs geçirenler 2. doz aşı olacak mı?'' sorusu, Bakan Koca'nın açıklamalarıyla yanıt buldu.

Peki Koronavirüs geçirenler 2. doz aşı olacak mı? İşte Bakan Koca'nın konuya ilişkin açıklaması...

KORONAVİRÜS GEÇİRENLER 2. DOZ AŞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Covid-19 geçirenlerin de ikinci doz aşı yaptırabileceğini duyurdu.

Bakan Koca, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

''Aşı sertifikası, 2 ya da 3 doz aşı olanlar için aşı ile bağışıklığı; hastalığı geçirmiş ve tek doz aşı olmuş vatandaşlarımız için ise aşı ve hastalığı geçirmiş olmakla bağışıklığı elde etmiş olmayı ifade ediyor. Vatandaşlarımız hastalığı geçirmiş olsalar da ki doz aşı yaptırarak da aşı sertifikasını oluşturabilirler.''

Bakan Koca'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamanın ardından Covid-19 geçirenlere de 2. aşı dozu için randevuların açıldığı bildirildi.

Avrupa'ya seyahatlerde istenen aşı kimliğinde hastalığı geçiren kişilerin de 2 doz aşı olma zorunluluğu olması, randevu sisteminin yeniden açılmasında etkili oldu.