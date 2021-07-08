Aşı sertifikası nedir, koronavirüs aşı kartı nasıl alınır? e-Nabız ile dijital aşı sertifikası alma ekranı

Aşı sertifikası nedir, koronavirüs aşı kartı nasıl alınır? e-Nabız ile dijital aşı sertifikası alma ekranı

Aşı sertifikası nasıl alınır sorusu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından gündeme geldi. Peki aşı sertifikası nasıl alınır? İşte e-Nabız ile dijital aşı sertifikası alma ekranı

Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı sertifikası konusunda Türkiye'nin öncelikli ülkelerden olduğunu bildirdi.

Bu açıklamaların ardından aşı sertifikası nasıl alınır sorusu, gündemdeki yerini aldı. Koronavirüs pandemisi devam ederken ülkeler aşı olanlara, covid geçirenlere ve negatif test sonucu gösteren kişilere belirli kriterlere göre kapılarını açıyor.

Bu kapsamda uygulamaya konulan aşı sertifikası da Sağlık Bakanlığı tarafından veriliyor. Her iki doz aşı olanlar aşı sertifikalarını/kartlarını e-Nabız'dan ya da Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından temin edebiliyor. Aşı kartı oluşturanlar PDF olarak indirdikten sonra isterlerse bu belgeyi çıktı olarak da alabiliyor.

Peki aşı sertifikası nasıl alınır, hangi ülkelerde hangi kurallar geçerli? İşte, e-Nabız ile dijital aşı sertifikası alma ekranı...

AŞI SERTİFİKASI NEDİR?

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları 13 Ocak'ta başlamıştı. O tarihten beri vatandaşlar, e-Nabız ya da SMS ile aşı durumu sorgulayıp MHRS'nin tüm kanalları üzerinden diledikleri hastane ya da aile hekimine randevularını alıp aşılarını olabiliyor.

Ardından aşı bilgilerine hem e-Nabız hesaplarından hem de Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden erişebiliyor. Uygulamalara yeni eklenen özellik sayesinde vatandaşlar, artık aşı kimliklerini de e-Nabız ve Hayat Eve Sığar hesaplarından oluşturmaya başladı.

2. doz aşısı tamamlanmış vatandaşlar, e-Nabız üzerinden ''COVID-19 Aşı Durumu'' menüsüne, ardından ''COVID-19 Aşı Kartı'' sekmesine girerek aşı kimliklerine erişebiliyor. Hayat Eve Sığar uygulamasında ise ''COVID-19 Aşı Bilgilerim'' menüsünden aşı kimliğini edinebiliyor.

Eğer vatandaş, aşı kimliğinde pasaport bilgisinin de yer almasını isterse Hayat Eve Sığar uygulamasında bu seçeneğe girerek pasaport numarasını yazabiliyor. Aşı kimliğinde yer alan QR kod okutulduğunda e-Nabız sistemine bağlanarak kartın doğruluğu kontrol edilebiliyor.

KORONAVİRÜS AŞI KARTI NASIL ALINIR?

Öncelikle e-Nabız ekranına giriş yapın.

Giriş yaptıktan sonra "Keşfet" menüsü altındaki "Aşı Takvimi" sekmesine tıklayın.

Açılan ekranda aşı takvimi görülecektir. Bu ekrandan aşı kartı indirmek için "Elektronik Aşı Kartını PDF Olarak İndir" butonuna basın.

Açılan dosyayı çıktı olarak alabilirsiniz.