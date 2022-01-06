Muş'ta görevli sağlık çalışanları, zorlu coğrafyaya rağmen tüm köylere kadar giderek vatandaşların koronavirüs aşılarını yapıyor.

Muş'ta İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde oluşturulan 15 kişilik mobil aşı ekibi, kırsal bölgelerde aşıya ulaşamayan vatandaşlar için seferber oluyor.

Salgınla mücadelenin ilk gününden bu yana fedakarca görev yapan sağlık çalışanları, kış mevsiminin etkisini artırdığı bugünlerde salgının kontrol altına alınması için tüm zorluklara göğüs geriyor.

KARLI DAĞLARI AŞIP ŞİFA OLUYORLAR

Muş'un engebeli coğrafyasında dondurucu soğuğa rağmen karla kaplı yolları aşarak en ücra köylere kadar giden ekipler, kapı kapı dolaşarak zamanı gelenleri ve geçmiş aşılarını yaptırmayanları aşılıyor.

Aşı yaptırmak istemeyenlere aşının önemini anlatarak ikna etmeye çalışan ekipler, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ikinci doz aşılamada "turuncu" kategoride yer alan Muş'un "sarı" kategoriye geçmesi için çaba gösteriyor.

Aşı timleri, Muş'un en ücra köylere ulaşıyor ViDEO

YUKARI YONGALI KÖYÜNE ULAŞTILAR

Son olarak kente 45 kilometre mesafedeki Yukarı Yongalı köyüne giden sağlık ekipleri, evlerinde ziyaret ettikleri vatandaşların aşılarını yaptı.

"SAĞLIKÇILARA MİNNETTARIZ"

Aşı olan Eyüp Omur, sağlık ekiplerinin yoğun kara rağmen köye kadar geldiğini belirterek, "Köyün içinde kar var, sokaklarımız dar. Sağlık ekipleri kapı kapı dolaşıp herkesin aşısını yapıyor. Onlara minnettarız. Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

"KARLARA BATA ÇIKA TÜM KAPILARI ÇALDIK"

Aşı ekibinde görevli Dr. Hatice Bingöl ise kentteki tüm köylere giderek aşı hizmetini insanlara ulaştırmaya çalıştıklarını anlattı.

Bingöl, "Bu sürecin bitmesini istiyoruz. Halkımız da aşılarını yaptırıyor. Amacımız Kovid-19 sürecini bitirmek. Yüksek rakımlı bölgelerde köylerimiz var. İnsanlar merkeze gelemediğinde biz devreye giriyoruz. Yoğun kara rağmen köylere kadar gelip aşı yapıyoruz. Onlar bizi görünce, biz de onlara aşı yapınca mutlu oluyoruz. 2 bin rakımlı köydeyiz. Köye gelirken yolda aracımız kaydı, yine de vazgeçmedik. Kara bata çıka kapıları çaldık, aşılarını yaptık. Normal hayata dönmeyi istiyoruz." diye konuştu.

"UÇURUM KENARLARINDAN DÖNÜYORUZ"

Hemşire Şengül Bayar da "Fiziki şartlarımız oldukça ağır. Araçlarımız yeri geliyor kayıyor, uçurumların kenarından dönüyoruz. Hedefimiz en ücra köylere bu hizmeti ulaştırmak. Aşılarımızı yapıp halkımızı bu hastalıktan korumayı amaçlıyoruz. Kilometrelerce yol yürüyoruz. İnsanlardaki mutluluk ifadesi, bizi de çok mutlu ediyor. Onlara hizmet götürme duygusu bizi daha da çok çalışmaya sevk ediyor." dedi.