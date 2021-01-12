Aşıla uygulaması nedir? Sağlık Bakanlığı Aşıla uygulaması nasıl indirilir? Aşıla nasıl kullanılır?

Aşıla uygulaması nedir? Sağlık Bakanlığı Aşıla uygulaması nasıl indirilir? Aşıla nasıl kullanılır?

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen "Aşıla" uygulaması, koronavirüs aşılarıyla ilgili bilgilere ulaşmak amacıyla kullanılacak. Vatandaşlar Aşıla uygulaması hakkında detaylı bilgileri araştırıyor.

T.C Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşı sırası, saati ve yeri gibi bilgilerin takibini kolaylaştırmak amacıyla "Aşıla" adını verdiği mobil uygulamayı hayata geçirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşılama işlemlerinin 14 Ocak 2021 Perşembe veya 15 Ocak 2021 Cuma günü başlayacağını açıkladı.

Aşı takvimi 'Aşıla' uygulamasında yayınlanacak ve aşı sırası gelen vatandaşlar aşı olacağı tarihi, saati, sağlık merkezini sorgulayabilecek.

Vatandaşlar tarafından oldukça merak edilen uygulama akabinde Aşıla nasıl kullanılır, Aşıla nedir nereden indirilir gibi sorular da gündeme geldi.

AŞILA UYGULAMASI NEDİR?

Aşı takibi için indirme işleminin yapılması gereken uygulama, koronavirüs aşılama takviminde kullanılacak.

Mobil telefonlara indirilerek kullanılabilecek 'Aşıla' uygulaması ile covid-19 aşı kayıtları yapılacak.

Bu kapsamda, aşıdan önce mutlaka 'Aşıla' üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı yapılacak. Önce kayıt sonra aşı yapılacak.

AŞILA NASIL KULLANILIR?

Sağlık Bakanlığı tarafından aşı takibini kolaylaştırmak için geliştirilmiştir. Aşı takibi için aşıla uygulamasını indirilmesi önerilmektedir. Uygulama ile ilgili

"Covid-19 pandemisi ile mücadelede aşılama en etkili yöntemlerin başında gelmektedir. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen AŞILA Uygulaması ile hekimlerimiz ve sağlık personelimiz kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın aşılanma sürecini takip edebilecektir. Aile Hekimi, Hekim ve Sağlık Personeli uygulama aracılığıyla vatandaşların aşı kayıtlarını yapabilecek, aşı randevusu oluşturabilecektir. Vatandaşların Covid-19 aşı takvimleri sayesinde aşılanma durumları ve tarihleri kolayca takip edilebilecektir. Aynı zamanda hekimler vatandaşların aldığı aşı randevularını görüntüleyebilecektir. Sonuç olarak AŞILA, birey ve toplumun bağışıklığının sağlanmasındaki sürecin takip edilmesine ilişkin yönetimi sağlayacaktır." açıklamasında bulunuldu.

AŞILA NEREDEN İNDİRİLİR?

Aşıla Mobil Uygulaması mobilmarket.saglik.gov.tr adresi üzerinden indiriliyor. Kullanıcılar uygulamaya girmek ve kullanmak için kendisine uygun profili seçiyor ve adımları takip ederek bilgilerini giriyor.

“Aile Hekimi ve Hekim Kullanıcıları” uygulamaya girdikten sonra Sağlık Personelinin uygulamaya girişi için yetki verebiliyor.