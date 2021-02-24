Aşılamada ikinci aşamaya geçiliyor

Koronavirüs aşılama uygulamasında ikinci aşamayla birlikte öğretmenler, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı personeli ve kritik görevlerdekilerin aşılanması sağlanacak.

'Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi' takvimine göre uygulanan koronavirüs aşılamasında; sağlık ve eczane çalışanları, yaşlı ve engelliler, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve burada görev yapanlar ile 65 yaş üzerindeki kişilerin aşılanmasıyla birlikte toplumsal aşılamada ilk aşamanın sonuna gelindi.

Takvimde ikinci aşamaya geçilmesiyle, hizmetin sürdürülebilmesi için öncelikli sektörlerdeki ve 50-64 yaş grubundaki bireyler aşılanacak.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI 6 MİLYONU GEÇTİ

13 Ocak 2021 tarihinde CoronaVac aşısına 'Acil Kullanım Onayı' verilmesiyle başlanan aşılama çalışmalarında, 14 Ocak'ta ilk olarak sağlık çalışanları aşılanmaya başladı. Ardından diğer grupların aşılanması aşamasına geçildi. Bu kapsamda, 19 Ocak'ta huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile onların bakımından sorumlu kişilerin yanı sıra 90 yaş ve üzerindekiler evlerinde aşılandı. 21 Ocak'ta 85 yaş ve üzerindeki vatandaşlar da evlerinde aşılanmaya başlandı.

Öte yandan, 21 Ocak'ta eczane ve ecza deposu çalışanları ile eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencilerinden isteyenler aşının ilk dozunu oldu.

Birinci aşama kapsamında 25 Ocak itibarıyla 80 yaş ve üzeri, 27 Ocak'tan itibaren de 75 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, sağlık kuruluşlarından randevularını alarak aşılarını yaptırdı. 11 Şubat'ta ise 70 yaş üzeri için ilk doz aşıların uygulanmasına başlandı. Aşılama, 65 yaş üzerindeki kişilere de 12 Şubat'ta yapılmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bugün saat 11.00 itibarıyla, birinci doz uygulanan kişi sayısı 6 milyon 327 bin 250, ikinci doz uygulanan kişi sayısı 1 milyon 255 bin 188 oldu. Toplam yapılan aşı sayısı 7 milyon 582 bin 438 olarak kayıtlara geçti.

İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLİYOR

'Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi' doğrultusunda belirlenen takvime göre aşılamada ikinci aşamaya geçilecek.

İkinci aşamanın A grubunda, hizmetlerin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları yer alacak. Bu kapsamda öğretmenler ve öğretim üyeleri, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı personeli, kritik görevlerdeki kişiler, zabıtalar, özel güvenlikler, cezaevleri, gıda sektörü ve taşımacılık sektörü çalışanları bulunuyor.

Takvime göre, 50-64 yaşlarındaki bireyler de ikinci aşamada aşılanacak.

Aşılama uygulamasının üçüncü aşamasında ise öncelikle kronik hastalığı bulunanlara aşı yapılacak. Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bunu 30-39 ve 18-29 yaş grubu takip edecek.

Dördüncü aşamada ise sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.