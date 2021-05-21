Aşılamada sayı 27 milyonu aştı

Sağlık Bakanlığınca uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 27 milyon 618 bin 359'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 21 Mayıs saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 15 milyon 796 bin 994, ikinci doz aşı 11 milyon 825 bin 321 oldu.

Böylece toplam doz miktarı 27 milyon 618 bin 359 olarak gerçekleşti.

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