Aşılamada sayı 29 milyona yaklaştı

Türkiye'de bugüne kadar 28 milyon 673 bin 272 doz koronavirüs aşısı yapıldı. 16 milyon 416 bin 474 kişiye ilk doz, 12 milyon 256 bin 789 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 28 Mayıs saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 416 bin 474, ikinci doz aşı 12 milyon 256 bin 789 oldu.

Böylece toplam doz miktarı 28 milyon 673 bin 272 olarak gerçekleşti.