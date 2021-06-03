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- Aşılamada sayı 30 milyona yaklaştı
Aşılamada sayı 30 milyona yaklaştı
Sağlık Bakanlığınca, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 29 milyon 789 bin 137'ye ulaştı.
- AA
- 03.06.2021 - 19:56
- Güncelleme : 03.06.2021 - 20:35
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 3 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 29 milyon 789 bin 137'ye ulaştı.