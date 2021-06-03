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Aşılamada sayı 30 milyona yaklaştı

Aşılamada sayı 30 milyona yaklaştı

Sağlık Bakanlığınca, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 29 milyon 789 bin 137'ye ulaştı.