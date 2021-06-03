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    Aşılamada sayı 30 milyona yaklaştı

    Sağlık Bakanlığınca, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 29 milyon 789 bin 137'ye ulaştı.
    • AA
    • 03.06.2021 - 19:56
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 20:35
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