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    Aşılamada sayı 32 milyona yaklaştı

    Sağlık Bakanlığınca, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 31 milyon 755 bin 665'e ulaştı.
    • AA
    • 09.06.2021 - 20:18
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    Aşılamada sayı 32 milyona yaklaştı

    Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 9 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı miktarı 18 milyon 363 bin 865, ikinci doz aşı miktarı ise 13 milyon 391 bin 800 oldu.

    TOPLAM DOZ MİKTARI 32 MİLYONA YAKLAŞTI

    Böylece toplam doz miktarı, 31 milyon 755 bin 665 olarak gerçekleşti. Son 24 saatte yapılan aşı miktarı ise 350 bin 462 doza ulaştı.

    3 BÜYÜKŞEHİRDE AŞILAMA RAKAMLARI

    İstanbul'da yapılan birinci doz aşı sayısı 3 milyon 125 bin 120, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 177 bin 71 ve toplamda 5 milyon 302 bin 191,

    Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 537 bin 216, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 126 bin 970 ve toplamda 2 milyon 664 bin 186,

    İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 242 bin 757, ikinci doz aşı sayısı 921 bin 282, toplamda 2 milyon 164 bin 39 doz olarak kayıtlara geçti.

    Aşılamada sayı 32 milyona yaklaştı #1

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