Aşılamada sayı 41 milyonu aştı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 41 milyon 9 bin 823'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 19 Haziran saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 26 milyon 664 bin 372, ikinci doz aşı 14 milyon 345 bin 451 oldu.

41 MİLYONU AŞTI

Böylece doz miktarı 41 milyon 9 bin 823'e yükseldi.

3 BÜYÜKŞEHİRDE UYGULANAN DOZ MİKTARI

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 5 milyon 69 bin 150, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 345 bin 54, toplam 7 milyon 414 bin 204,

Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 244 bin 588, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 198 bin 415, toplam 3 milyon 443 bin 3,

İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 795 bin 295, ikinci doz aşı sayısı 978 bin 493, toplam 2 milyon 773 bin 788 doz olarak kayıtlara geçti.