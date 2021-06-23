Aşılamada sayı 45 milyona yaklaştı

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 23.01 itibarıyla 44 milyon 644 bin 885'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 23 Haziran saat 23.01 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 29 milyon 991 bin 630, ikinci doz aşı sayısı 14 milyon 653 bin 255 oldu.

UYGULANAN TOPLAM DOZ SAYISI 45 MİLYONA YAKLAŞTI

Böylece toplam doz miktarı, 44 milyon 644 bin 885 olarak gerçekleşti.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE AŞILAMA RAKAMLARI

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 5 milyon 777 bin 938, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 393 bin 71, toplam 8 milyon 171 bin 9;

Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 490 bin 299, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 230 bin 17, toplam 3 milyon 720 bin 316,

İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 2 milyon 7 bin 363, ikinci doz aşı sayısı 996 bin 381, toplam 3 milyon 3 bin 744 doz olarak kayıtlara geçti.