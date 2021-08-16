Aşılamada yeni kararlar! 15 yaş üstü koronavirüs aşısı olacak mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından aşılmaya ilişkin alınan yeni kararlar açıklandı. Bu kararların açıklanmasının ardından, "15 yaş üstü koronavirüs aşısı olacak mı?" sorusu gündeme getirildi.

Türkiye koronavirüs tedbirleri kapsamında, aşılama konusunda en iyi olan ülkelerin başında geliyor.

Devlet vatandaşlar için ücretsiz aşı imkanı sunuyor ve istedikleri aşıyı seçme hakkı tanıyor.

Türkiye'de bugüne kadar toplamda 84 milyon doza yakın aşı yapıldı, bunlardan ilk dozu yaptıranların sayısı ise 44 milyonu geçti.

Sadece belli bir yaş grubuna ya da mesleğe göre değil, 18 yaşın altına kadar aşı yapılıyor. Ancak son zamanlarda hareketliliğin artması ile vakalar biraz yükselmeye başladı.

Bu durumun üzerine aşılamada yeni kararlar alındı. Bu kararların duyurulması ile birlikte özellikle çocukları okula gitmeye hazırlananlar, "15 yaş üstü koronavirüs aşısı olacak mı?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, 15 yaş üstü koronavirüs aşısı olacak mı? İşte son durum...

15 YAŞ ÜSTÜ KORONAVİRÜS AŞISI OLACAK MI?

Sağlık Bakanlığı aşılamaya ilişkin yeni kararlar aldı. Alınan kararlar şu şekilde;

Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı.

PCR Pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi.

4’üncü dozlar, 3’üncü dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.

15 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLABİLİR?

15 yaş üstü kişiler bugün itibariyle, hastanelerden randevu alarak aşılarını yaptırabilir.

Ayrıca, yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı.

Bu kapsamdaki kişilerden isteyenler dördüncü doz aşılarını yaptırabilecek.