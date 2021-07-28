Aşılanmış kişilerin koronavirüs yayma riski daha düşük

İngiltere ve ABD'de yapılan yakın zamanlı araştırmalarda, tam aşılı kişilerin varyantlar da dahil olmak üzere koronavirüsü yayma risklerinin, aşılı olmayanlara göre çok daha düşük olduğu görüldü.

Koronavirüs salgını hayatımızı tüm yönleriyle etkilemeye devam ediyor. Büyük bir yıkıma neden olan koronavirüs dalgalarının ardından tüm dünya yavaş yavaş normale döndü. Ancak, ortaya çıkan yeni varyantlar bir dizi sağlık riski ve tehlikesi oluşturmaya devam ediyor. Bununla birlikte, koronavirüs aşıları artık bir ihtiyaç haline geldi.

Geçmişte aşılı kişiler bile virüse yakalanmış olsa da, uzmanlar ciddi şekilde hastalanma riskinin son derece düşük olduğunu vurguluyor.

İster genç ister yaşlı olun, koronavirüs herkese bulaşabiliyor. Şiddeti farklılık gösterse de bu bulaş, sizi ve başkalarını tehlikeye sokabilir. Bununla birlikte, özellikle yayılan varyantlar, aşıyı bir öncelik haline getiriyor.

Tam aşılı kişilerin farklı varyantlarla enfekte olduğu söylense de uzmanlar, koronavirüs aşılarının Delta varyantına karşı etkinliğine vurgu yapıyor. BioNTech koronavirüs aşısının Delta varyantına karşı etkili olduğu kanıtlanmıştır. Çalışmalar ayrıca BioNTech aşısının Delta varyantı ile enfekte hastalarda hastaneye yatış riskini azaltma yeteneğini de kanıtlamıştır.

Bu nedenle, kim ne derse desin, şu anda en iyi seçeneğimiz koronavirüs aşıları ve bize aynı korumayı sağlayabilecek hiçbir şey yok.

EN İYİ KORUMA: AŞI

Seyahat kısıtlamalarının kalkması ve çoğu şeyin normale dönmesiyle, aşıları tam olan insanlar kendilerini son derece korunuyor hissedebilirler, ki böyle olması gerekir. Ancak bu, henüz tüm gardlarınızı indireceğiniz anlamına gelmez. Tam aşılı olmak, SARs-COV-2 virüsüne karşı tamamen bağışık olduğunuz anlamına gelmez. Bu sadece ciddi hastalık ve hastaneye yatış riskiniz düşük olduğu anlamına gelir. Uzmanlara göre, 'tam aşılanmış', yetkililer tarafından onaylanmış aşı dozunun tamamını aldığınız ve hastalığa karşı mevcut en iyi korumaya sahip olduğunuz anlamına gelir.

Yukarıda da bahsedildiği gibi, tam aşılı kişiler yayıcı olabilirler. Ancak ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre, aşılı kişilerin koronavirüse yakalanma riski çok daha düşük olmakla kalmıyor, aynı zamanda virüsün asemptomatik taşıyıcıları olma veya başkalarına bulaştırma riskleri de oldukça düşüyor.

BULAŞICILIĞI DÜŞÜRÜYOR

Uzmanlar, tam aşılı kişilerden dolayı koronavirüs bulaşmasının gerçekleşmesinin pek olası olmadığını düşünüyor. Uzmanlara göre, hastalığı bulaştırmak için vücutta yüksek viral içeriğe sahip olmak gerekir. Aşıların bir kişinin yüksek viral enfeksiyon yükünü taşımasına olanak sağladığı göz önüne alındığında, aşılanmış bireylerin taşıyıcı olmaları daha az olasıdır.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü direktörü Dr. Anthony Fauci de bir brifingde aynı şeyi vurgulayarak ve koronavirüse yakalanan aşılı kişilerin virüsü yayma riskinin aşısız insanlara göre çok daha düşük olduğunu söyledi. Ayrıca aşılı ve aşısız kişilerde koronavirüs bulaşmasını izleyen büyük bir çalışmadan bahsetti. Hem İngiltere'de hem de ABD'de yapılan araştırmalar, aşılı kişilerde Delta vakalarının çok daha hafif olduğunu göstermiştir.

Aşı olun veya olmayın, her şey normale dönmeye başladığında bile koronavirüs önlemleri almak son derece önemlidir. Geçmişten öğrendiğimiz şey, virüsün öngörülemezliğidir ve hiçbir noktada hafife alınmamalıdır. Maskelerinizi takmaya, temizliğe dikkat etmeye ve sosyal mesafeyi korumaya devam edin.