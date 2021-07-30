Koronavirüse yakalanma riskleri düşük olsa da tam aşılı kişilerde, özellikle yeni varyantlarla birlikte hastalık hafif olarak atlatılabiliyor. İşte aşılı kişilerde koronavirüs belirtileri.

Koronavirüs Delta varyantı salgının seyri açısından büyük bir tehdit oluşturmaya devam ederken, aşı uygulaması da tüm hızıyla sürüyor. Ancak tüm dünyada artan vaka sayıları göz önüne alındığında, koronavirüs aşısını yaptırmış olanlar da ölümcül virüsün özellikle farklı varyantları ile enfekte olabileceklerinden temkinli olmaya devam etmelidir.

Tam aşılanmış kişilerde ve henüz aşılarını yaptırmamış kişilerde enfeksiyon riski büyük ölçüde farklılık gösterir. Uzmanlara göre etki, şiddet veya ölüm riski açısından aşılı kişiler aşısızlara göre daha fazla korunmaktadır.

HASTA OLMA RİSKİ DÜŞÜYOR

Yeni mutant virüslerin ortaya çıkması göz önüne alındığında, aşıların etkinliğinin zamanla azaldığı söylenmektedir. Mevcut aşılar başlangıçta orijinal SARs-COV-2 virüsüne göre geliştirilmiş olsa da yeni varyantların, aşının neden olduğu bağışıklıktan kaçma kabiliyetine sahip olduğu ve tam olarak aşılanmış olanları bile enfeksiyonlara karşı duyarlı hale getirdiği söylenmektedir.

Ancak, bir kişi tüm doz koronavirüs aşılarını olduktan sonra ya asemptomatik kalır ya da hafif ila orta şiddette semptomlar geliştirir. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), şu an çok fazla vaka olmasına rağmen, aşılı kişilerin hasta olma olasılığının daha düşük olduğunu söylüyor.

AŞILI KİŞİLERDE KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ

Hepimizin bildiği gibi, koronavirüs aşıları, insanlara koronavirüs enfeksiyonuna karşı belirli bir miktarda bağışıklık sağlamaya yardımcı olur. Aşılanmış kişiler hala enfekte olabilse de, aşılar ciddi hastalık ve hastaneye yatış riskini azaltmaya yardımcı olur. Bunun dışında bir kişiden diğerine bulaşma riskini de en aza indirmektedir.

Bununla birlikte, tam aşılı bireylerdeki koronavirüs belirtilerinin aşılanmamış bireylerdekinden farklı olabileceğini unutmamak önemlidir. Farklı insan gruplarındaki belirtileri rutin olarak inceleyen İngiltere merkezli Zoe Symptom Study uygulaması tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, aşılanmış kişilerde en yaygın görülen koronavirüs belirtileri şunlardır:

- Baş ağrısı,

- Burun akması,

- Hapşırma,

- Boğaz ağrısı,

- Koku kaybı.

CDC'ye göre, tam aşılı bireylerin koronavirüs nedeniyle ciddi semptomlar yaşaması çok nadirdir. Sağlık kuruluşuna göre, aşının her iki dozunu da alan kişilerin hastaneye yatırılma veya ölme riski, aşılanmamış olanlara göre çok daha düşüktür.

YAYILIMI ÖNLÜYOR

Çin'in Guangdong Eyaleti Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nde bir grup araştırmacı tarafından yakın zamanda yürütülen bir araştırma, koronavirüsün bulaşmasının bir kişinin sisteminde sahip olduğu viral yük miktarına bağlı olduğunu ileri sürdü.

Aşıların bir kişide viral yük seviyesini zayıflatabileceği ve azaltabileceği düşünüldüğünde, aşılı bireylerin taşıyıcı olma olasılığı daha düşüktür. Delta varyantının artan vakaları kişileri virüse karşı daha savunmasız hale getirirken, uzmanlar vücutlarındaki düşük viral yük nedeniyle tam aşılı kişilerin virüsü yaymalarının nadir olduğunu düşünüyor.

Aşısız bireylerin daha dikkatli olmaları gerekmekle birlikte, tam aşılı bireyler de tüm önlemleri almaya devam etmelidir. Sosyal mesafeyi korumanın yanı sıra maske takmak ve hijyene dikkat etmek da önemlidir.

ABD CDC tarafından sağlanan son koronavirüs yönergeleri, tam olarak aşılanmış kişilerin de kesinlikle maske takmalarını önermektedir.