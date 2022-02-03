Aşılı ve aşısız kişilerde Omicron belirtileri

Tüm dünyada vaka sayılarında patlamaya neden olan Omicron varyantı, aşılı ve aşısız kişilerde farklı belirtilere neden olabiliyor. İşte daha hafif olduğu düşünülen Omicron'un farklı belirtileri.

Bütün dünyada uzmanlar koronavirüs aşıları için çağrı yapıyor. Özellikle son haftalarda koronavirüs vaka sayıları dünya çapında zirvelere ulaşsa da araştırmalar,, tam olarak aşılanmış kişilerin ciddi hastalıklardan korunduğunu ve henüz aşılarını yaptırmayanlara kıyasla virüse karşı daha iyi bir bağışıklık tepkisi sergilediğini gösteriyor.

Son derece bulaşıcı olan Omicron varyantıyla birlikte aşı durumunuza bağlı olarak aşı olmak veya takviye yaptırmak daha da önemli hale geldi. Omicron vakalarının çoğu şu ana kadar hafif olsa da ihmale yer yok ve aşılanmamış kişiler risk altında olmaya devam ediyor.

Omicron varyantının neden önceki türlerinden daha hafif olduğuna dair birçok farklı bilgi ortaya çıktı. Bazı uzmanlar bunu geçmişteki enfeksiyonlardan kazanılan doğal bağışıklığa bağlarken, bazıları ise ciddi hastalıkları önlemede aşıların rolüne vurgu yapıyor.

Ancak, yüksek risk gruplarına giren ve hala aşılanmamış olan kişiler koronavirüsle ilişkili komplikasyonlara yatkın olabilir. Uzmanlar, özellikle risk grubundaki kişileri hafif semptomları zararsız olarak görmeme konusunda uyarıyor.

BELİRTİLER FARKLI OLABİLİYOR

Dünya çapında büyük bir topluluğun kısmen veya tamamen aşılandığı şu günlerde çığır açan koronavirüs vakaları daha yaygın hale geldi. Hem aşılı hem de aşısız büyük birçok kişi koronavirüsten etkilendi. Ancak veriler, koronavirüsü ağır geçirenlerin yüksek bir yüzdesinin aşılanmamış kişilerden oluştuğunu ortaya koyuyor.

Omicron varyantında aşılı ve aşısız bireylerde belirtiler, özellikle şiddet açısından farklılık gösterebiliyor. Raporlar baş ağrısı, burun akıntısı, eklem ağrısı ve boğaz ağrısının tam aşılı kişilerde bildirilen yaygın belirtilerden bazıları olduğunu, ancak aşısızların nefes alma güçlüğü, nefes darlığı gibi daha ciddi belirtiler yaşayabildiğini gösteriyor.

Ayrıca aşılanmış kişilerin Omicron belirtilerini daha kısa bir süre yaşadıkları görülüyor. Uzmanlar, tam olarak aşılanmış kişilerin 1 veya 2 gün boyunca belirti yaşadıklarını, aşılanmamış kişilerin ise belirtileri 5 veya daha fazla gün boyunca yaşayabildiklerini söylüyor.

OMİCRON VARYANTININ EN YAYGIN BELİRTİLERİ

Çalışmalar, Omicron varyantının hafif olduğunu gösteriyor. Baş ağrısı, hafif ateş, boğazda kaşıntı, aşırı vücut ağrısı, gece terlemeleri, kusma ve iştahsızlık, yeni varyantın en sık bildirilen belirtilerinden bazılarıdır.

İngiltere merkezli ZOE Semptom Çalışması Uygulaması Başkanı Prof. Tim Spector, Delta ile karşılaştırıldığında Omicron'da inatçı öksürük, koku ve tat kaybı ve yüksek ateş gibi belirtilerin daha az yaygın olduğunu söylüyor.

Koronavirüs vakalarının yükselişi ve düşüşü, pandeminin başlangıcından bu yana devam ediyor. Ortaya çıkan yeni varyantlar çok fazla hasara yol açmaya devam ediyor ve azalan bağışıklık önemli bir endişe kaynağı haline geldi. Ancak, aşı şimdi her zamankinden daha fazla önemlidir.

Aşı olmak dışında maskelerinizi takın, sosyal mesafeyi koruyun ve uygun el hijyenine uyun. Unutmayın, önleme her zaman tedaviden daha kolaydır.