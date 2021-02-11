Aşırı ağrı kesici kullanımı ağır böbrek hastalıklarına yol açıyor

Kontrolsüz ve aşırı ağrı kullanımının diyaliz ya da nakil gerektirecek duruma varana kadar birçok böbrek sorununa yol açabileceğini söyleyen Prof. Dr. Üstündağ, ağrı kesici kullanımına karşı uyardı.

Kontrolsüz, aşırı ağrı kesici ilaç tüketiminin kronik böbrek hastalığına yakalanma riskini artırdığını, böbrek hastalığının giderek yaygınlaştığını ve Türkiye'de erişkin yaş gruplarında en hafif evreden en yoğun evreye kadar her 6 kişiden birinin böbrek rahatsızlığı çektiğini ifade eden Prof. Dr. Sedat Üstündağ, ağrı kesicilerin yanlış kullanırıma karşı uyarılarda bulunarak tavsiyeler verdi.





BÖBREĞE ZARAR VERİCİ BOYUTLARA ULAŞABİLİYOR

Böbrek hastalığı diyabet, obezite, aşırı tuz kullanımı, sigara gibi birçok nedenden kaynaklanabildiği gibi, kontrolsüz ilaç kullanımı da böbreklere büyük zarar verir.

Özellikle 30-70 yaş arası kadın hastalarda ağrı kesicilerin uzun süreli kullanımı kronik böbrek hastalığının önemli bir nedeni. Vatandaşlarımızın şunu bilmesi lazım, basit bir ağrı kesici diye aldığı ilaçların toplamı, yaşamı boyunca 1 kilogramı aşarsa o kişinin böbreğini etkilememesi mümkün değildir. 2-3 kilograma ulaştığı zaman diyaliz ya da nakil gerektirecek kadar ağır böbrek hastalığına uğramanız söz konusu olacaktır.

Doktor tavsiyesi ve kontrolü dışında sürekli ilaç kullanılmaması gerekiyor. Gramajı az görünen ilaçlar, yıllar içindeki sürekli kullanımıyla böbreğe zarar verici boyutlara ulaşabiliyor.

Bu ağrı kesiciler genelde 500 miligramdır, günde 2 tane kullansanız 1 gram eder ve bir senede 365 gram eder. 3 sene böyle sürekli kullanıldığında zaten 1 kilograma ulaşmış oluyor. Artık böbrek hastalığınız başlamış demektir. Böbrek hastalığı bir kere başladığında da çok sıkı önlemler alınmazsa genellikle ilerleyicidir ve diyalize kadar götürür. O ilaçları 6-7 sene kontrolsüz şekilde kullandığınızda artık son dönem böbrek hastalığına uğrama ihtimaliniz çok fazla artmıştır. 'Ben günde 1 tane kullanıyorum' demek riski azaltmıyor.

Hekimin onayı olmadan, "diz ağrıma ya da baş ağrıma iyi geldi" diye bu ilaçların uzun süre kullanılmaması gerekiyor. Bunu yaparsak bir derdimize çok büyük bir dert eklemiş olabiliriz. Başınız ağrıyorsa tansiyon hastası olabilirsiniz, bunu tansiyon düzenleyici tedaviyle giderebilirsiniz, ağrı kesiciyle gidermek başka bir soruna kapı açabiliyor.