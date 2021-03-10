Aşırı terlemeyi durdurmanın doğal yolları

Terleme tamamen doğal bir bedensel işlevdir ancak bazıları için bir kabusa dönüşebilir. Farklı ürünlerle aşırı terlemenin önüne geçilebilir ancak terlemeyi doğal yollarla da durdurulabilmek mümkün.

Aşırı terleme rahatsız edici, can sıkıcı ve hatta bazı durumlarda utanç verici olabilir. Aşırı terlemeden muzdarip şanssız insan topluluğunun bir parçasıysanız, muhtemelen onu nasıl durduracağınızı çok kez aradınız. Belki de işe yaramayan birkaç şeyi zaten denediniz ve alternatifler arıyorsunuz. Belki de tedavilerdeki kimyasalları kullanmak istemiyorsunuz...

Mesele şu ki, terleme doğal bir süreçtir, bu yüzden doğal bir çözüm istemek tamamen normaldir. Ancak, neyin zaman ayırmaya değer olduğunu ve neyin tamamen sahte olduğunu bilmek zor olabilir. Öyleyse, zaman ayırmaya değer bir yazıyla, doğal olarak terlemeyi nasıl durduracağımıza bakalım. Aşırı terlemeyi doğal olarak tedavi etmek için tüm tavsiyeleri, ipuçlarını ve püf noktalarını gözden geçireceğiz.

ALTTA YATAN NEDENİ BELİRLEYİN

Ana nedenleri belirlemeden, doğal tedaviler hakkında konuşamazsınız.

Uzmanların amacı, hastalığın temel nedenlerini ortaya çıkarmak ve iyileştirmeye yardımcı olmaktır. Bunu yaparken, hastalarda doğal iyileşme yeteneğini kolaylaştırırlar, böylece semptomlar doğal olarak hafifler. Dikkat ederseniz 'hastalıklar' olarak bahsettik, çünkü durmaksızın veya sebepsiz yere terliyor ve çileden çıkarıcı bir şekilde "Neden bu kadar terliyorum?" diye kendinize soruyorsanız, muhtemelen hiperhidroz adı verilen tıbbi bir durumdan muzdarip nüfusun bir parçasısınızdır.

Yani teknik olarak aşırı terleme gerçek bir tıbbi durumdur. Hiperhidrozun bazı durumlarda diyet, ilaç yan etkileri veya altta yatan tıbbi bir durum gibi bir nedeni vardır. Bu durumlarda tedavi, diyetinizi değiştirmek, ilaçları değiştirmek veya terlemeye neden olan tıbbi durumu tedavi etmek kadar basittir.

Ancak bazı zamanlarda, hiçbir neden olmdan hiperhidroz görülebilir. Peki, ana neden olmadan, tedavi mümkün olabilir mi? Evet ve işte bu aşırı aktif ter bezlerini durdurmanın birkaç doğal yolu.

Bbazı basit yaşam tarzı hilelerine dalarak başlayacağız. Bunlar ille de tedavi olmasa da, biraz rahatlama sağlayabilecek çözümlerdir.

YİYECEKLERİNİZİ AKILLICA SEÇİN

Ne yerseniz osunuz, değil mi? Bazı gıdalardan kaçınmak, başkalarını yemek ve diyetinizi değiştirmek, aşırı terlemenizi tomurcuk ortadan kaldırabilir.

Uzmanlar, baharatlı gıdalardaki kapsaisinin terlemeyi tetikleyebileceği konusunda hemfikirdir; araştırmalar ayrıca kafeinin de terlemeyi artırabildiğini göstermiştir. Alkol, et, tuz ve yağlı işlenmiş yiyecekler de bazı insanlar için ter akışını artırabilir. Bu bilinen tetikleyicileri kesmeyi deneyin

Herhangi bir yiyeceği doğrudan ter azaltmaya bağlayan herhangi bir çalışma yapılmamıştır; ancak, özellikleri teri azaltma potansiyeli sunan çeşitli yiyecekler vardır. Örneğin, vücut ısısını korumak için hidrasyon (yeterli su alımı) çok önemlidir. Bu nedenle, vücudunuzun iç sıcaklığını düzenlemek için çok çalışması gerekmiyorsa, daha az terleyeceğinizi varsaymak doğru olur. Meyve ve sebzelerde çok miktarda su bulunur. Örneğin salatalıklarda yüzde 90'ın üzerinde su bulunur. Bu nedenle, daha fazla su içmenin yanı sıra, vücudunuzun genel hidrasyonunu artırmak için meyve ve sebze tüketin.

Kalsiyum, vücut ısısını korumak için kritik bir mineraldir. Yoğurt, badem veya yeşil yapraklı sebzeler gibi kalsiyum açısından zengin besinler, bu gerekli vücut ısısını düzenleyen mineralden yeterince almanıza yardımcı olabilir.

Ayrıca, büyük bir öğün sindirilirken vücudun enerji kullanımı yüzde 25 artar. Enerjideki bu artış vücudunuzun sıcaklığını yükseltebilir ve bu da aşırı terlemeye yol açabilir. Sindirime yardımcı olmak için diyetinize daha fazla lif bakımından zengin yiyecekler eklemeyi deneyin.

Aşırı kilolu veya obezseniz, bu durumlar da terlemenize önemli ölçüde katkıda bulunabilir. Doktorlarınızın yaptığı gibi sizi kötü hissettirmeyeceğiz, ancak birkaç kilo vermek için diyet yapmak, terlemeyi durdurmak için ihtiyacınız olan şey olabilir.

Ayrıca, son zamanlarda yapılan bir araştırma, glütensiz bir diyetin aşırı terlemeyi ortadan kaldırabileceğini öne sürüyor. Glüten tüketimi ile ağırlaşan bir sindirim bozukluğu olan çölyak hastalığı bulunan kişiler üzerinde yapılan çalışmada, gluten tüketiminin ortadan kaldırılmasıyla, gece terlemelerinin tamamen durduğu gözlemlendi. Birçok kişide glüten intoleransı vardır. Bu, çölyak hastalığı kadar şiddetli değildir, ancak yine de glütene sindirim tahammülsüzlüğüne neden olur. Bu araştırmaya göre, glütenle ilgili bir sorununuz varsa, glütensiz bir diyet denemek ter sorununuzu gidermenize yardımcı olabilir.

GİYSİLERİNİZİ AKILLICA SEÇİN

Bunu "teri gizlemek için bir ipucu" olarak düşünün, çünkü kıyafetleriniz açıkça teri durdurmayacaktır. Ancak, bazı basit gardırop değişimleri yapmak aşırı terleme yükünü azaltabilir.

Pamuk ve keten gibi nefes alabilen kumaşları seçin. Nemi emen kıyafetleri arayın. Hatta terin dış giysinize ulaşmasını engellemek için yaygın olarak bulunan ter geçirmez fanilaları bile düşünebilirsiniz.

Mümkün olduğunca geniş kol delikleri ve dökümlü alt kısımları olan giysileri tercih edin. Ayrıca, teri gizlemek için, açık renkli kumaşlar yerine daha koyu renkli kumaşları tercih edin çünkü koyu renkli giysilerdeki teri ve lekeyi görmek daha zordur.

Yarı bariz ama yine de bahsetmeye değer bir ipucu olarak, düzenli olarak banyo yaptığınızdan emin olun. Vücut kokusunu tüm bu terlemelerden korumak için hijyen gerçekten önemlidir.

SERİN KALIN

Serin kalmak için elinizden geleni yapın. Açıkçası, bunu söylemek yapmaktan daha kolaydır, ancak dondurucuya girmeden iç sıcaklığınızı düşürmenin birkaç yolu vardır.

Buzlu içecekler veya soğuk yiyecekler sizi çabucak serinletebilir. Ayrıca vücudunuzun belirli bölgelerine soğuk bir şey uygulamak iç sıcaklığınızı düşürebilir. Bilekleriniz, göğsünüz, boynunuz ve şakaklarınızın cilt yüzeyine yakın damarları vardır. Bu bölgelere soğuk su veya buz uygularsanız, bu damarlardan akan kanın sıcaklığını düşürür ve böylece genel sıcaklığınızı düşürmüş olursunuz. Ayrıca boynunuzun arkası, hızlı bir soğuma için en etkili bölgedir.

Çoğu insan gece terlemesiyle mücadele ettiğinden, yatak odanızı serinletmek için elinizden gelenin en iyisini yapın. Yatak odanızı daha serin hale getirmek için nefes alabilen çarşafları deneyin.

RAHAT OLUN

İnsanların, ter atağı yaşayanlara her zaman gergin olup olmadığını sormasının bir nedeni var. Sosyal anksiyete bozukluğu olan kişilerin kabaca yüzde 24-32'sinde hiperhidroz vardır.

Stresli olduğumuzda, vücut savaş ya da kaç moduna girer ve vücudunuz sizi terleterek tepki verir. Hayatınızdaki stresi azaltmak için çalışın. Bilimsel olarak desteklenen gevşeme tekniklerini uygulayın ve konuşma terapisini düşünün.

AŞIRI TERLEMEYE KARŞI DOĞAL ÇARELER

Pekala, buraya başlamadan önce şunu söylemeliyiz: Ev ilaçları hakkında doktorunuzla konuşun. Doğal ilaçlar işe yarayabilir veya işe yaramayabilir ve hiperhidrozu tedavi ettiği klinik olarak kanıtlanmamıştır.

Bu içerik genel bir tavsiyedir ve nitelikli bir tıbbi görüşün yerini almaz.

Sirke

Sirke, daha spesifik olarak, elma sirkesi, etkileyici birçok sağlık yararı sunar. Kan şekerini düzenlemeye, toksinleri atmaya, mide ekşimesini ve asit reflüsünü gidermeye ve hatta kilo vermeye yardımcı olur.

Doğrudan cilde uygulandığında, sirke ayrıca bakterileri yok etmeye ve gözenekleri kapatmaya yardımcı olan bir büzücü görevi görür. Aşırı terliyorsanız, sirke karışımı içmek veya her gece doğrudan terli bölgeye uygulamak terlemeyi azaltmaya yardımcı olabilir. Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeğinden önce bir çay kaşığı elma sirkesi, terlemenizi birkaç gün içinde azaltabilir.

Domates

Birçok yararının ötesinde, domates suyu gözeneklerinizi küçültür ve kronik teri azaltabilir. Domates açısından zengin bir diyet yemek veya her gün sadece bir bardak domates suyu içmek aşırı terlemeyi kontrol etmenize yardımcı olacaktır. Domates size göre değilse, en çok terlediğiniz yere domates suyu sürmeyi deneyin ve durulamadan önce en az 10 dakika bekletin.

Yeşil ve siyah çay

Çay gibi sıcak içecekler içmek, teri durdurmak için mantıksız görünebilir. Ancak yeşil çay, ter bezlerinizi daraltan ve sizi sakinleştiren magnezyum ve B Vitamini içerir. Çok terlerseniz, bu ter engelleyici faydalardan yararlanmak için sabah kahvenizi yeşil çayla değiştirmeyi deneyin.

Sürekli koltuk altı terlemesi yaşıyorsanız, siyah çayın büzücü özellikleri de doğrudan cildinize uygulandığında terlemeyi azaltabilir. Siyah çayı demledikten (ve soğumasını bekledikten sonra), çayı koltuk altlarınıza bir havluyla (veya çay poşetinin kendisini) birkaç dakika uygulayın.

Mısır nişastası ve karbonat

Mısır nişastası ve karbonat doğal olarak su emici maddelerdir. Karbonat alkali olduğu için terdeki bakteri seven asitlere karşı koyar ve doğal bir deodorant görevi görür. Mağazadan satın alınan birçok deodorant, tam da bu nedenle karbonat içerir.

Koltuk altlarınızın kuru olduğundan emin olun ve ikisinin bir karışımını her gece terli bölgeye doğrudan uygulayın. Su ile durulamadan önce 30 dakika bekletin. Bir ön uyarı olarak, karışımı çok uzun süre bekletmek rahatsız edici yan etkilere neden olabilir.

Çay ağacı yağı

Çay ve sirke gibi, çay ağacı yağı da tere neden olan bakterilerle savaşmak için büzücü görevi görür. Bir pamuğu çay ağacı yağına batırın ve her gün koltuk altlarınıza sürün. Etkiler birkaç gün içinde görülmeye başlamalıdır.

Limon

Limonun içindeki asit, aşırı terlemeyi doğal olarak azaltmak için mükemmel bir maddedir. Aşırı terleyen bölgeye yarım limon sürebilir (sıvıyı çıkarmak için hafifçe sıkarak) veya az miktarda limon suyunu karbonatla karıştırıp pamuklu bir bezle uygulayabilirsiniz. Limon suyunu en fazla 30 dakika bekletin ve iyice durulayın.

Tuz

Tuz teri emer ve cildinizin kuru kalmasını sağlar. Hiperhidroz için ev ilacı olarak tuzu kullanırken birkaç seçeneğiniz var. İlk önce terli bölgelerinize deniz tuzu kristallerini sürmeyi deneyin. Terleme seansının geldiğini hissettiğinizde kullanmak için yanınızda bir şişe tuz bile taşıyabilirsiniz.

Bu işe yaramazsa, eşit miktarda tuz ve limon suyunu karıştırın. Solüsyonu cildinize sürün, durulayın.