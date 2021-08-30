Aşırı tüylenme ile kendini gösteren hastalıklar

Aşırı tüylenme ile kendini gösteren hastalıklar

Vücudunuzda ilk kez rastladığınız tüyler gitgide artıyorsa, altında yatan nedenleri incelemekte fayda var. Bunlardan birisi ise aşırı tüylenme hastalığı olarak bilinen "Hirsutizm".

Özellikle kadınların korkulu rüyası haline gelen tüy ve kıllar, özellikle yaz ayları ile birlikte daha fazla göze batıyor.

Normalin dışında bölgelerde ve sıklıkla gözününe çarpan tüylenmenin birçok farklı nedeni olabilir.

Bazı hastalıklar kendini aşırı tüylenme ile ortaya çıkarabilirken, istenmeyen kıl sorunu olarak da bilinen Hirsutizm'e de değinmekte fayda var.

Peki birden ortaya çıkan bu tüyler ne ifade ediyor? Çocukluk, ergenlik veya yetişkinlik döneminde karşılaşabileceğiniz kıllar size bir mesaj mı veriyor? Gelin birlikte inceleyelim...

TÜYLENMEYİ ARTTIRAN HASTALIKLAR

Herkesin vücudunda belirli bir oranda kıl bulunmaktadır. Kadınlarda bazı durumlarda sebebi bilinmeyen ancak genellikle hormonal nedenlere bağlı olarak aşırı kıllanma sorunu yaşanabilmektedir.

Hormonal dengesizliklerin yanında bir takım rahatsızlıklar da kadınlarda aşırı tüylenmeye neden olabilmektedir. İşte tüylenme ile "ben buradayım" diyebilecek hastalıklar:

Polikistik Over Sendromu (PKOS): İnfertilite yani kısırlığın da en önemli nedenlerinden biri olan polikistik over sendromu aşırı kıllanmanın en yaygın nedenini oluşturmaktadır.

Konjenital Adrenal Hiperplazi: Böbrek üstü bezini ilgilendiren bu genetik hastalık, böbrek üstü bezinde steroid hormonlarının sentezindeki bozukluklardan kaynaklanmaktadır. Bu hastalıkta erkek tipi kıllanma, saç dökülmesi, sivilcelenme ve kas kitlesinin artması, ağır vakalarda ise ses kalınlaşması ve klitorisde büyüme gibi bulgular görülebilir.

Tümörler: Nadiren de olsa, böbrek üstü bezi ve yumurtalık tümörleri de androjen hormonlarının fazla salgılanmasına yol açtığı için aşırı kıllanma ve saç dökülmesi gibi şikâyetlere neden olmaktadır.

İdiopatik Nedenler: Bu hastalıkların dışında hastaların bir kısmında aşırı kıllanma için belirli neden bulunmamaktadır. Androjen düzeyleri normal sınırlarda olmasına karşın aşırı kıllanma olan, over ultrasonografisinde polikistik over saptanmayan ve adet düzensizliği bulunmayan hastalarda bu durum idiopatik hirsutizm olarak tanımlanmaktadır.

GÜÇLÜ BİR İHTİMAL: HİRSUTİZM<

>Hirsutizm diğer adıyla ‘’tüylenme fazlalığı’’, kadınlarda androjen erkeklik hormonuna bağlı olarak gelişen kıllanma problemidir.

Hirsutizm tipi kıllanma androjen duyarlı bölgelerde görülür. Bu bölgeler; dudak üzeri, çene, meme arası, karın orta hat, kollar, uyluk ve sırt bölgesi olarak sayılabilir.

Hirsutizm kadınlarda yaygındır ve erişkin kadınların yüzde 5 ila 10'ununda saptanmaktadır. Özellikle yüzde ve vücutta kıllanma artışı kozmetik ve psikolojik sorunlara neden olmaktadır

TEDAVİ EDİLEBİLİR

Hirsutizm tedavisinde ilk tercih doğum kontrol haplarıdır.

Doğum kontrol hapı kullanımı esnasında etki görmek için en az 6 ay kullanılması gerekmektedir. Ancak 6 aylık doğum kontrol hapı kullanılmasına rağmen kıllanmada yeterli bir azalma görülmezse hormon düzeyini azaltan ilaç ilavesi yapılabilir.