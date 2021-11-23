Aşırı yemenin önüne geçmenizi sağlayacak 5 formül

Günde küçük ve sık öğünler yiyerek formda kalmanıza yardımcı olacak ipuçlarını hayatınıza dahil etmeye ne dersiniz?

Kilo verme yolculuğumuzdaki sorun egzersiz eksikliği değil, diyetlerimizi yönetememektir. Hepimiz, egzersizin yalnızca yüzde 30'luk bir katkısı olduğunu biliyoruz, geri kalanı ne yediğinize bağlı. Aslında, bazen sağlıklı yiyecekler yeriz, ancak miktar çarpıktır. Bu yüzden porsiyon kontrolü sanatını anlamak önemlidir.

Fazla kiloları vermek ya da sadece optimum kiloyu korumak istiyorsanız, doğru yiyecekleri yemekle birlikte doğru miktarda yemek önemlidir. Porsiyon büyüklüğü, bir kişinin her öğünde tabağına koyduğu yiyecek miktarı olarak tanımlanır. Kalori alımınızı takip etmek için ne kadar yediğinizi izlemek de önemlidir. Herhangi bir şeyi akılsızca tüketmek yerine vücudunuzun ne istediğini bilmeniz gerekir. İşte, porsiyon kontrolünü elinizde tutmanın bazı yolları;

1. PAKETLİ GIDALARIN ETİKETLERİNİ OKUYUN

Paketli gıdaların etiketlerinde yer alan kalori bilgilendirmeleri porsiyon boyutunu izlemenizi sağlar. Böylelikle, doğru miktarda yemek yemeyi öğrenir, makul bir porsiyon boyutuna bağlı kalmaya çalışırsınız. En sevdiğiniz yemeği yiyebilirsiniz, ancak kontrollü bir oranda bunu yapmanız gerektiğini unutmayın.

2. YEMEĞİNİZİ ÖLÇEREK YİYİN

Ağzınıza ne kadar yiyecek koyduğunuzu izlemek için ölçü kapları ve kaşıkları kullanın. Dijital bir gıda ölçeği bile uygun şekilde yemenize ve kalori sayınızı kontrol etmenize yardımcı olabilir. Başta size çok saçma gelse de zamanla gün içerisinde kilolarca yemek yediğinizi biliyor olmak sizi şaşırtabilir.

3. KÜÇÜK TABAKLARI TERCİH EDİN

Yemek yerken büyük tabaklar kullanmaktan kaçının, çünkü çok miktarda yemek yiyebilirsiniz. Daha küçük bir tabak kullanmak yemekten sonra tok hissetmenizi sağlayacaktır. Ayrıca, ikinci bir tabak düşüncesini tamamen aklınızdan çıkarın.

4. GÜNLÜK TUTUN

Günlük tutmak, bir günde ne yediğinizin kaydını tutmanıza da yardımcı olacaktır. Bu nedenle, diyetinizi değiştirmeniz mümkün olacak ve sizi sağlıklı yiyecekler yemeye ve porsiyon boyutlarını küçültmeye zorlayacaktır.

5. YEMEKLERİNİZİ PAYLAŞIN

Aile üyeleriniz veya arkadaşlarınızla bir restoranda yemek yiyorsanız, akılsızca yemek yemek yerine onlarla yemeklerinizi paylaşın. Bunu yapmak porsiyon kontrolü yapmanıza yardımcı olacak ve daha az yemenizi sağlayacaktır.