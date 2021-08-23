Aşısızların merakında: PCR testi yaptırmazsam ne olacak?

Türkiye'de 81 ilde 6 Eylül itibariyle aşı olmayan vatandaşlar için çeşitli kısıtlamalar söz konusu olacak. Peki aşısız olanlar için neler değişecek? PCR testi yaptırmazlarsa ne olacak? İşte detaylar..

Kabine Toplantısı'nın ardından kamuoyuna hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkede aşı olmayanlardan zorunlu PCR testi isteneceği açıkladı.

6 Eylül'de başlayacak olan uygulamanın akabinde vatandaşların kafasında soru işaretleri de ortaya çıktı.

Türkiye'de bugün itibariyle toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 46 milyon 317 bin 869, 2. doz uygulanan aşı miktarı 35 milyon 408 bin 683, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 7 milyon 787 bin 868 oldu.

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yatan hastaların çoğunun ise aşısız vatandaşlardan oluştuğu biliniyor.

Zorunlu aşı uygulaması ülkemizde yokken zorunlu PCR testi uygulaması vatandaşı endişelendirdi. Aşı olmayanlar, uygulamanın beraberinde nelerle karşılacak merak ediyor.

İşte yeni kısıtlamalar...

PCR TESTİ YAPTIRMAZSAM NE OLUR?

Aşılama çalışmaları gönüllük esasına göre yürütülmeye devam edilmekle birlikte, 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek.

SOSYAL HAYAT KISITLANACAK

Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.

Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecek.

Valilikler/kaymakamlıklarca illerinde/ilçelerinde kişilerin toplu olarak bulunduğu diğer etkinlikler veya faaliyetlerden faydalanacak hastalığı geçirmemiş veya aşısız kişiler için İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla HES kodu üzerinden PCR test kontrolü zorunluluğu getirilebilecek.

SEYAHAT İÇİN NEGATİF SONUÇ ZORUNLU

Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulunacak.

Bu çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.

Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecek.