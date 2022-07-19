Asitsiz, doğal, serinletici! 1 bardağı vücutta ne var ne yok temizliyor...

Asitsiz, doğal, serinletici! 1 bardağı vücutta ne var ne yok temizliyor...

Sıcak yaz günlerinde içtikçe vücudunuza fayda sağlayan reyhan şerbeti, hem kokusu hem aromasıyla favoriniz olacak...

Yaz aylarında iç ferahlatıcı içecekler sıklıkla tercih edilir. Ancak asit ve şeker nedeniyle meşrubatları içerken aşırıya kaçmamakta fayda var.

Doğal bir alternatif arayanlar ise manav tezgahlarına göz atıyor. Bu noktada ise mucize bitki reyhan karşımıza çıkıyor.

Reyhan kaynatılarak şerbet haline getiriliyor, soğuk olarak tüketilebiliyor.

Reyhan şerbeti, rengi, aroması, damakta bıraktığı ferahlık ve rahiya ile sizi şaşırtacak böylesi bir şerbettir. Asitli içeceklerin zararları düşünüldüğünde bu tarz şerbetler güzel bir alternatif olacaktır.

Peki reyhan şerbeti nasıl yapılır ve faydaları nelerdir? İşte detaylar...

Reyhanın faydaları nelerdir?

Antibakteriyel olan reyhan, vücut temizliğinde de oldukça etkilidir.

Omega 3, magnezyum, manganez ve Demir bakımından oldukça zengindir. Sinir ve sindirim sistemini yeniler.

Cilt güzelliği için kullanılır. Burun ve boğazı iltihaptan arındırır, virüslerin akciğere inmeden vücuttan atılmasını sağlar.

Hazımsızlığa iyi gelir, bağırsakları çalıştırır.

Kansızlığa iyi gelir.

Kan şekerinin düşmesine bağlı olan baş dönmelerini engeller.

Toksin artırıcı olduğundan zayıflamaya da yardımcıdır.

Vücudun sıvı ihtiyacını karşılar, böbrek üstü bezlerin çalışmasını destekler. Böbreklerin fonksiyonlarını artırır ve taş, kum oluşumunun önüne geçer. Ağız ve diş bakımına da faydası olan Reyhan ağız kokusunu önler. Bağışıklık hücrelerini destekler.

Osmanlı saraylarında güzelliğin sırlarından biri de reyhandır. Kaynatılıp suyu tonik olarak kullanılabilir.

Ferahlatıcı reyhan şerbeti nasıl yapılır?

Reyhan şerbeti için malzemeler:

-1 demet mor reyhan

-1 silme tatlı kaşığı limon tuzu

-6 yemek kaşığı şeker ( isteğe göre)

-1 buçuk lt kaynar su

-Yarım adet limon

-Tercihe göre kabuk tarçın ve karanfil





İlk olarak reyhanlar soğuk suyla yıkanarak bir kaba alınır.

Limon tuzu ve şeker eklenir.

Reyhanın vitamin ve minerallerinin kaybolmaması için demleme yöntemiyle yapmak daha faydalıdır. Kaynar su üzerine eklenir. Limon tuzu, renk vermesini sağlayacaktır.

5 dakika demlendikten sonra karıştırılır, süzülür ve uygun bir sürahiye konulur. İçine yarım limon, kabuğuyla kesilerek atılır. Tercihen tarçın ve karanfil eklenir.

Yazın soğuk, kışın sıcak tüketilebilir.

Afiyet olsun...