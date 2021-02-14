Aşk, kalbinizi nasıl etkiler

14 Şubat Sevgililer Günü'nde aşkın iyileştirici güçlerini ve kalbe faydalarını inceledik...

Sevdiğiniz kişinin yanındayken kalbiniz daha hızlı mı atıyor? Bu heyecan ve mutluluk duygusu, kendinizi iyi hissetmenizi sağlamaktan daha fazlasını yapabilir, bu, kalp sağlığınız için iyi olabilir.

Aşk, özellikle tansiyon seviyeleriniz için iyidir. Bir araştırmaya göre aşıksanız, daha sakin ve daha huzurlu olursunuz, bu da daha düşük tansiyona dönüşebilir.

Pandemi sırasında aşk, evde kalma kısıtlamaları ve sosyal mesafeyle sınanıyor gibi görünebilir, bu da buluşmayı veya yeni insanlarla tanışmayı zorlaştırır. Ancak haberler, insanların bağlantı kurmanın ve romantizmi bulmanın güvenli ve yaratıcı yollarını bulduğunu gösteriyor. Sevgi dolu ilişkiler içinde olan insanlar, onları daha güçlü kılmanın yollarını buluyor.

Aşk bizi iyi hissettirir. Aşkın iyileştirici güçleri vardır.

AŞKIN SAĞLIĞA FAYDALARI

Aşk kalp sağlığı için iyidir. Kalp problemleri geliştirirseniz iyileşmenize yardımcı olabilir. Araştırmalar, evli insanların evli olmayanlara göre hayatta kalma ve iyileşme olasılığının daha yüksek olduğunu göstermiştir.

Erkekler, evlilikten kadınlardan daha fazla kardiyovasküler fayda elde etme eğilimindedir, ancak genel olarak evlilik daha uzun yaşamanıza yardımcı olur. Evli insanlar, kalp ile ilgili bir problemde bekar olanlara göre daha iyi iyileşirler.

Her tür aşk kalbinize fayda sağlayabilir. Kalp sağlığınızı iyileştirebilecek olan sadece romantizm tadında aşk değildir. Arkadaşlarınız ve ailenizle yakın ve sevgi dolu ilişkiler kurmanın da kardiyovasküler faydaları vardır. Kalp baypas ameliyatı sonrası sevdiklerinin desteğini almanın rolünü araştıran bir çalışmada, zamanla, iyi sosyal desteğe sahip hastalar daha iyi bir iyileşme ve hayatta kalma oranına sahip olduğu görüldü.

Birçok cerrah, hastalarına ameliyat sonrası desteğin önemi konusunda bilgi verir. Bu destek sadece eşleri değil, yakın arkadaşları ve aileyi de kapsar.

Kendinizi sizi seven insanlarla çevrelemek, ilişki ne olursa olsun, sizi tıbbi tavsiyelere uymaya ve bakımınızda aktif bir rol almaya daha yatkın hale getirebilir, bu da iyileşmeyi hızlandırabilir.

Dört ayaklı arkadaşlarınızla zaman geçirmenin de kalp sağlığına faydaları vardır. Evcil hayvan sahipliği aynı zamanda insanların bir kalp ameliyatından sonra daha uzun süre hayatta kalmasına yardımcı oluyor. Bu ilişkiyi hem köpeklerde hem de kedilerde inceleyen bir çalışmada, bu iki evcil hayvanın hayatta kalma perspektifinden kesin bir fayda sağladığı görüldü. Bunun evcil hayvanların size verdiği koşulsuz sevgi nedeniyle olduğu düşünülüyor.

KIRIK KALP SAĞLIĞI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Sevgiye sahip olmak sağlığınıza fayda sağlayabilirken, kırık bir kalbin bazen fiziksel yan etkileri olabilir. Kırık kalp sendromu çok gerçek bir tıbbi hastalıktır. Bu tipik olarak, kalbin aniden genişleyeceği ve pompalamada çok etkisiz olacağı geçici bir durumdur. Genellikle tersine çevrilebilir ve stres çözüldükten sonra normale dönebilir, ancak bu birkaç haftadan birkaç aya kadar sürebilir.

Kırık kalp sendromu kadınlarda daha yaygındır, ancak her iki cinsiyette de semptomlar olabilir. Nadir durumlarda, bu durum tehlikeli ve hatta ölümcül olabilir. Kırık kalp sendromunda tedavi, sendroma neden olan stresi hafifletmektir. Bu, stresi daha iyi yönetmeyi öğrenmek veya hayata daha fazla sevgi katarak yapılabilir.

Hayatınızda sevginin sağlıklı bir yaşam tarzı yaşamak için çok önemli olduğunu unutmayın. Sevgi birçok farklı kaynaktan gelebilir; evlilik, eş, kardeşler, ebeveynler, arkadaşlar veya evcil hayvanlar... Amaç, hayatınızdaki stresi ve endişeyi azaltan ve kalbinize fayda sağlayan sevgi yoluyla huzur kazanmaktır.