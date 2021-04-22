Asla büyümeme arzusu: Peter Pan sendromu nedir? Peter Pan kompleksinin belirtileri..

FOX TV'de yayımlanan Masumiyet dizisinde Birce'nin İlker hakkında tuttuğu notta yer alan Peter Pan sendromu merak konusu oldu. Bunun üzerine 'Peter Pan sendromu nedir?' sorusu gündeme geldi.

FOX TV ekranlarında yayımlanan ve her bölüm Twitter'da trend topic olmayı başaran Masumiyet dizisinin dün akşamki bölümünde Birce'nin İlker için tuttuğu notta Peter Pan sendromu yer aldı.

Bu sahnenin ardından Peter Pan sendromunun ne olduğu merak konusu oldu. İzleyiciler, 'Peter Pan sendromu nedir, belirtileri nelerdir?' sorularına yanıt aramaya başladı.

Bazı kişiler yetişkinliğin gerektirdiği gibi davranmak ve sorumluklarla yüzleşmek konusunda zorlanmaktadır. Bu durumun Peter Pan Sendromu olarak tanımlanmaktadır.

Peki, Peter Pan sendromu nedir, beliritleri nelerdir? İşte, Peter Pan sendromu ile ilgili bilgiler...

PETER PAN SENDROMU NEDİR?

Peter Pan sendromu ya da diğer adıyla Peter Pan kompleksi, büyüme korkusu olan çocuklarda ve olgun oldukları halde sosyal açıdan çocuk gibi davranan insanlarda görülen davranış bozukluklarına verilen addır. Özellikle 25-40 yaş arası erkeklerde gözükmektedir.

Asla büyümeme arzusu olarak tanımlanabilecek Peter Pan sendromu, ilk olarak 1983 yılında Dan Kiley isimli bir psikanalist tarafından bulunmuştur. İsmi, James Matthew Barrie'nin ''Peter Pan'' isimli romanından gelmektedir.

Dan Kiley, Peter Pan Sendromu adlı kitabında ‘koca bebekleri’ eğlenceli, çekici ve başarılı olarak nitelendirse de ilişki içinde karşısındakini düş kırıklığına uğratacağı uyarısında bulunmaktadır. Peter Pan Sendromu isimli kitap, bu sendromu detayı ile analiz etse de DSM-IV tarafından gerçek bir hastalık olarak tanınmamaktadır.

SENDROMUN TEMEL NEDENİ AŞIRI KORUMACI EBEVEYNLER

Sorumluluktan kaçma ve yetişkinliğin getirdikleriyle yüzleşememe durumu, daha çok ebeveynlerin çocuklarına karşı aşırı korumacı tutumu nedeniyle ortaya çıkmaktadır.

Bu bireylerin çocukluk döneminde yaşadığı bütün sorunları ebeveynleri tarafından çözüldüğü ve sorumlulukları da yine ebeveynleri tarafından karşılandığı için bu kişiler yetişkinliklerinde sorumluluk alma ve problem çözme konusunda eksik kalmaktadır. Bu nedenle, ebeveynleri ile bu kadar bağımlı bir ilişki kuran bireyler dış dünyayı tehlikeli olarak algılamakta ve büyümeyi reddetmektedir.

PETER PAN SENDROMU BELİRTİLERİ

Maddi açıdan sorumluluk eksikliği

İstikrarlı bir kariyer inşa etmekte zorlanma

Sürekli başka iş ve hobilerin peşinden koşmak

Hiçbir çaba göstermeden gerçekçi olmayan bir hedefe tutunmak

İnsan ilişkilerine yeterli ilgiyi gösterememe

Başarısızlıklar için başkasını suçlama

Bu sendrom yaşlara göre ayrı bölümlere ayrılmaktadır:

10-15 yaş arası: Çocuk dış dünya ile bağlantısını, korku yüzünden, koparmaya çalışıyor. Görevlerinden kaçıyor ve yalnız kalıyor.

16-22 yaş arası: Kendini beğenme ve maçoluk hissedilmektedir.

23-25 yaş arası: Hayattan mutsuzluk ve rahatsızlık hissedilmektedir.

26-30 yaş arası: Sendrom ilerlemekte ve durum daha vahim olmaktadır.

45 yaşından itibaren: Tekrar çocuk olmaya çalışılmakta ve istenilmeyen hayat modundan uzaklaşılmaktadır.

NELER YAPILABİLİR?

Peter Pan sendromuna sahip erkeklerin kendi bireyselliklerini kazanabilmesi için öncelikle ailelerinin ve partnerlerinin tutumu son derece önemlidir. Ebeveynlerin çocuklarının artık bir yetişkin olduğunun farkında olup çocuğunun sorumluluklarını üstlenmekten vazgeçmesi gerekmektedir.

Bu erkekler evliyse veya bir romantik ilişki içerisindelerse, partnerleri de anne kimliğine bürünmeyi bırakıp karşı tarafın sorumluluklarını yerine getirebilecek bir birey olduğunu hissettirecek davranışlarda bulunmalıdır.