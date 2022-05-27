Asla çiğ yenmemesi gereken 10 besin

Meyveler, sebzeler, etler, mantarlar... Her besin ailesinde hem pişmiş hem de çiğ olarak tüketilebilecek gıdalar vardır. Ancak bazı gıdaların güvenli olması için mutlaka pişirilmesi gerekir.

Çiğ yeme eğilimi giderek artıyor. Mümkün olan en doğal bileşenleri tüketmeyi ön gören çiğ gıda diyeti temel olarak yaz aylarında tercih ediliyor. Havaların sıcak olduğu dönemlerde daha çok salata ve çiğ sebze tüketimi görülüyor.

Bu çok sağlıklı olabilir, çünkü diyet daha çok sebze ve meyvelerle doludur. Ancak, bazı yiyecekler çiğken riskli olabilir. Bazı yiyeceklerin pişirildiğinde vitaminlerini kaybettiği doğrudur, ancak bazılarını doğru şekilde pişirmeyi bilmiyorsanız toksik olabilir.

İşte çiğ yenildiğinde zararlı olan 10 gıda.

Tavuk

Tavuk çiğ yenmemesi gereken besinlerden biridir. Salmonella gibi bakteriler kümes hayvanlarının bağırsağında doğal olarak büyür ve bulaşma riskini artırır. Kampilobakter gibi diğer bakteriler de özellikle daha zayıf bağışıklık sistemi olan kişiler için çok zararlı etkilere neden olabilir.

Et

Çiğ et tüketimini gerektiren tarifler olmasına rağmen, Salmonella, Campylobacter, E. coli ve diğer birçok toksik maddenin kaynağı olmaya devam ediyor. Çiğ kıyma özellikle tehlikelidir çünkü mikropların yayılmasını tetikler ve bu nedenle pişirilmezse gıda zehirlenmesi riskini artırır. Etli gıdaları tüketmeden önce alınması gereken en iyi önlem, onları iyice pişirmektir.

Balık

Çiğ balık, Asya yemeklerinin çoğunda çok popülerdir, ancak diğer etler gibi balıkların da Listeria veya Salmonella gibi bakterilerle kontamine olabilme riski vardır. Çiğ balık tüketiminde en tehlikelisi alerji ve sindirim bozukluklarına neden olabilen bir parazit olan anisakistir. Etin dondurulması balık zehirlenmesi riskini sınırlayabilir, ancak pişirme, kontaminasyonu önlemenin en iyi yoludur.

Yabani mantarlar

Yabani mantarlara karşı çok dikkatli olunması gerekir. Zaten hepsi yenilebilir değildir, bunun haricinde sindirimi zor, toksik veya alerjik reaksiyonlara neden olabilen bileşenler içerebilirler. Onları her zaman pişirmek en iyisidir. Ayrıca salatalarda çiğ yenebilen çeşitli mantar türlerinin de çok miktarda veya çok sık tüketilmesi önerilmez.

Un

Çiğ un vücut için tehlike oluşturabilir. Un pişmezse zararlı bir bakteri olan E.coliyi taşıyabilir. Onu yok etmek için unun en az 80°C'de kaynatılması, pişirilmesi veya kızartılması gerekir. Bu yüzden yemeğiniz pişmeyecekse un veya nişasta eklemeyin.

Patates

Patatesin parazitlere karşı kendisini koruma araçları vardır. Bu bileşenler ölümcül olmasa da zehirlidir. Bunlar esas olarak bulantı veya kusma gibi rahatsızlıklara neden olabilen alkaloidler olan solamin ve chaconinedir. Benzer şekilde çiğ patates, nişastaların sindirim sularına karşı direnci nedeniyle şişkinliğe neden olabilir. Bu toksinler esas olarak patatesin kabuğunda, özellikle de kabuk yeşile döndüğünde yoğunlaşır.

Barbunya

Barbunya, baklagillerin çoğunda bulunan, ancak barbunyada toksik olan bir bitki proteini olan lektin içerir. Onları yiyebilmenin tek yolu, doğru şekilde pişirmektir.

Patlıcan

Patates gibi patlıcan da solanin içerir. İçerik, olgun patlıcanlarda daha düşüktür. Bu sebzenin toksisitesine bağlı olumsuz etkileri az olsa bile, pişirmeyi tercih etmek gerekir. Patlıcanı zevkinize göre kızartabilir, ızgara yapabilir, haşlayabilir veya fırınlayabilirsiniz.

Yenilebilir filizler

Renkleri ve lezzetleri kadar besin kaliteleri ile de salatalarda çok beğenilen filizler, tohumların ılık ve nemli bir ortamda çimlenmesiyle elde edilir. Bu koşullar, yetiştirme, hasat veya çeşitli işleme işlemleri sırasında gıdaya bulaşabilecek bakterilerin gelişimi için elverişlidir. Bu yüzden dikkatli olunması gerekir. Çocuklar, yaşlılar, hamile kadınlar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler bu çiğ gıdaları tüketmemelidir. Filizlerde en yaygın olarak bulunan başlıca bakteriler Salmonella, E.coli ve Listeriadır.

Süt

Çiğ süt yani doğrudan ineğin memesinden gelen sütün tüketilmesi zararlıdır. Salmonella veya E. coli gibi sağlığa zararlı bakteriler tarafından kontamine olabilirler. Sütler her zaman serin tutulmalı ve hızlı tüketilmelidir.