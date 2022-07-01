Asla geri dönmeyecekler! Örümcekleri evden uzaklaştırmak için 5 doğal yöntem

Örümcekler, doğal ekosistemin ve insani döngünün bir parçasıdır. Ancak, yatakların altına girmeleri veya duvarlarda gezinmeleri rahatsız edici olabilir. İşte örümcekleri evden uzaklaştırmanın yolları.

Örümceklerden tamamen kurtulmak her zaman mümkün değildir. O kadar hızlı gizlice girerler ki genellikle gözden kaçarlar. Özellikle tavandan sarkma eğiliminde olduklarından, ulaşılması zor köşelerde barınabilirler.

Ancak, , evdeki örümcekleri önemli ölçüde azaltmak mümkün. Kimyasalların uygulanmasına karşı mısınız? Size doğal ve ekolojik ipuçları sunacağız.

Bu 5 yöntem de çok güvenli ve özellikle etkilidir.

Meyve kabuklarını kullanın

Limon, portakal ve greyfurt kabuklarını çöpe atmayın. Bu kabukları geri dönüştürebilirsiniz. Tüm bu kabukları karıştırarak bir örümcek kovucu hazırlayabilirsiniz.

Güçlü narenciye kokusu insanlar için çok ferahlatıcı olabilir, ancak örümcekler için değildir. Birçok böcekte olduğu gibi ekşi aromalar onların çok çabuk kaçmalarına neden olur.

Kabukları bir veya iki gün güneşte kurumaya bırakarak başlayın ve kokulu bir toz elde etmek için karıştırın. Daha sonra bu tozu haftada bir evinizin etrafına, örümceklerin giriş noktalarına serpin. Örümceklerin kısa süre sonra kaybolduğunu fark edeceksiniz.

Uçucu yağları kullanın

Uçucu yağlar, tahammül edemediğiniz böcekler de dahil olmak üzere her türlü böceği kovmanın anahtarı olduğunu unutmayın. Yoğun aromaları sayesinde örümcekler başka yerlere sığınacaklardır. Çay ağacı, nane, lavanta ve hatta okaliptüs işinizi görecektir. Artı olarak, bunlar evinize gerçek bir ferahlatıcı hava katacaktır.

Uçucu yağları böcek kovucu olarak kullanmanın birkaç yolu vardır:

Sprey olarak kullanabilirsiniz. Bir sprey şişesine ılık su dökün, 10 damla esans yağı ekleyin ve iyice çalkalayın. Her odanın köşelerini püskürtün. Dolapların ve diğer mobilyaların arkasındaki alanları da unutmayın. Ayrıca, örümcekler için özellikle çekici yuvalama yerleri olduğundan, duvarlardaki ve pencerelerin altındaki çatlaklara bol miktarda sprey uygulayın.

Parfüm damlaları şeklinde de bunları uygulayabilirsiniz. Güçlü kokuları seviyorsanız, uçucu yağları en saf haliyle kullanabilirsiniz. Örümcekleri uzak tutmak için evinizin her köşesine birkaç damla serpin. Çay ağacı, lavanta, okaliptüs, nane ve limon otu bu amaç için kullanılabilecek en iyi kokulardır.

Bitki yetiştirin

Uçucu yağlar gibi aromatik bitkiler de müthiş bir itici güce sahiptir. Nane, defne yaprağı, fesleğen ve biberiye evinizde yetiştirebileceğiniz aromatik bitkilerdir. Bunlar istenmeyen böcekleri uzak tutar.

Biberiye ve nane, mutfakta kullanılabilecek en çok yönlü bitkilerden ikisidir ve özellikle örümceklere karşı iticidirler. Örümcekler güçlü kokularından nefret ederler.

Tütün

Tütün kokusu örümcekler için oldukça iticidir. Ancak kokusunu alabilmeleri ve kaçabilmeleri için onları yakına yerleştirmeniz yeterli değildir. Kokusu çok yoğun olmalıdır.

Bunu yapmak için en iyi seçeneklerden biri tütünü biraz suda kaynatmaktır. Aroması kaynatıldığında daha güçlüdür. Kaynattığınız bu suyu örümceklerin geçiş güzergahlarına ve en çok barındıkları yere püskürtün.

Sirke

Sirkenin kokusu güçlüdür ve örümcekleri iter. Sadece biraz sirke almanız ve bulundukları alana püskürtmenize yeterlidir.

Koku sizi de rahatsız ediyorsa, aromayı biraz azaltmak için biraz suyla seyreltebilir ve ardından karışımı evinizin en çok etkilenen bölgelerine püskürtebilirsiniz.