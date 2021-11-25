Aspirinle sivilcelerinizden 20 dakika içinde kurtulun

Temiz bir cilde sahip olmak isteyen herkes, sivilcelerinden kurtulmanın yollarını arıyor. İlaç kullanmak istemeyenler ise evde yapılabilecek doğal yöntemlere başvuruyor.

Herkes temiz, canlı, güzel ve parlak bir cilde kavuşmanın hayalini kuruyor ve bunun için ciddi paralar harcıyor.

Ancak bu harcanan paralara rağmen bazı ciltler düzelmediği gibi daha fazla bozulmaya başlıyor.

Bazıları ise doktora giderek ve birbirinden ağır ilaçlar kullanarak, sivilce derdinden kurtulmaya çalışıyor.

Aslında bu ağır ve gereksiz uygulamalardan ziyade, bazı yöntemler sivilceleri bir gün içerisinde kurutabiliyor.

Ancak bu uygulamaları yapmadan önce mutlaka bir alerji testi yapmanız gerekiyor. Aksi halde cildinize zarar verebilecek, olumsuz sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.

Sivilcelerinizden kurtulmanın yöntemlerinden birisi ise aspirin...

Aspirin ile yapılan karışım sayesinde, sivilci sorunundan kısa süre içerisinde kurtulabilirsiniz.

ASPİRİNİN ÖZELLİĞİ

Aspirin, asetilsalisilik adı verilen bir madde içerir ve bu bileşenin en önemli özelliği akne karşıtı olmasıdır. Bu nedenle aspirin, iltihaplı sivilceleri tedavi etmek için kullanılmaktadır.





SİVİLCELER İÇİN: ASPİRİN KARIŞIMI

Sabah kalktığınızda ilk olarak ılık bir limonlu su için. Ardından yüzünüzü iyice yıkayın ve temizleyin. Daha sonra sivilce sorunundan kurtulmak için, aspirin tarifini deneyin. Aspirin karışımı için;

Bir tane aspirini küçük bir kaseye koyun. Ardından içerisine bir çay kaşığı limon suyu ekleyin. Limon suyunun çok fazla olmamasına dikkat edin. Dilerseniz limon suyunu ölçü kapıyla ekleyebilirsiniz.

Ardından yemek kaşığı ile aspirini ezmeye başlayın. Ezerek pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayın. Macun kıvamına gelen karışımı, kulak çubuğu ile aktif sivilcenin üzerine sürün.

15-20 dakika sonra cildinizi ılık su ile durulayın. Bu uygulamanın kısa süre içerisinde etki ettiğini göreceksiniz.Bu uygulamayı cilt tipinize ve sivilce durumunuza göre istediğiniz zaman uygulayabilirsiniz.