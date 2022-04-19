Astım hastaları bugün dikkat! Kapıyı pencereyi kapatın, maskeleri çıkartmayın...

Meteorolojiden gelen uyarıya göre 43 ilde etkili olması beklenen toz aşınımı, astım ve bronşit hastalarını olumsuz etkiliyor. Bu nedenle hastaların maskelerini çıkartmaması gerektiği belirtildi.

Türkiye'de havaların ısınması beklenirken, yurtta yağmur ve serin hava hakim.

Nisan ayının son günlerinde hava sıcaklıkları düşüş yaşadı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe uyarılar geldi.

Afrika üzerinden gelen toz nedeniyle birçok kentte göz gözü görmeyecek.

43 ilde etkili olması öngörülen toz taşınımı yani çöl tozu, solunum yolları hastalarını olumsuz etkiliyor.

Çöl tozu tetikliyor

Çöl tozlarının havalanmasıyla atmosfere karışan ve çok uzak mesafelere taşınan kurşun parçacıklarının su kaynaklarına çökelmesi veya tarım ürünleri başta olmak üzere gıda maddelerini kirletmesi sonucu insan sağlığı tehlikeye girmektedir.

Akciğere indiğinde özellikle astım hastaları için ciddi anlamda alerjik reaksiyonlar oluşturup, atağa sebep olup ciddi sonuçlar doğurabilmekte.

Astım ve bronşit gibi kronik hastalığı bulunanların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması tavsiye ediliyor. Aynı zamanda maske kullanımına da özen gösterilmeli. Çıkmak durumunda kalanlar, eve dönüşte mutlaka duş almalı.

Öte yandan meteoroloji, vatandaşları; meydana gelebilecek gaz zehirlenmelerine karşı da uyarıyor.

Toz taşınımı görülecek iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.

SARI KODLU UYARI: Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Artvin, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Isparta, Kastamonu, Kırşehir, Kahramanmaraş, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Aksaray, Kırıkkale, Karabük, Kilis, Osmaniye



TURUNCU KODLU UYARI: Bitlis, Çorum, Kayseri, Konya, Mardin, Nevşehir, Niğde, Siirt, Şanlıurfa, Yozgat, Karaman, Batman, Şırnak