AstraZenaca korona aşı denemesini durdurdu

Koronavirüs için aşı denemelerinde bulunan İngiliz-İsveç ortaklı ilaç firması AstraZenaca, denemelerde ciddi yan etkiler görülmesi üzerine çalışmalarını durdurma kararı aldı.

Geçtiğimiz aylarda İngiliz-İsveç ortaklı ilaç firması, koronavirüs aşısı üretmek için Oxford Üniversitesi ile anlaşmıştı.

Aşının klinik denemeleri devam ederken bir katılımcıda, ciddi yan etkiler görüldüğü iddia edildi.

YAN ETKİLER SEBEBİYLE ARA VERİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Amerikan Stat News'in haberinde, Birleşik Krallık'ta yapılan klinik denemelerde aşının bir katılımcıda ciddi yan etkiler gösterdiğini ve bunun üzerine şirketin aşı denemelerine ara verdiğini belirtti.

Oxford Üniversitesiyle çalışmaları yürüten şirket konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, klinik denemelerde olan aşının denemelerinin durdurulduğu belirtildi.

"GÜVENLİK VERİLERİNİ GÖZDEN GEÇİRMEK İÇİN ARA VERİLMİŞTİR"

Şirketten konuyla alakalı, "Güvenlik verilerini gözden geçirmek için çalışmalara ara verilmiştir" açıklaması yapıldı.