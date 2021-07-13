Asya Kaplan Sivrisineği nedir, nasıl anlaşılır? Tek bir ısırığı bile yaralıyor...

Asya Kaplan Sivrisineği nedir, nasıl anlaşılır? Tek bir ısırığı bile yaralıyor...

Pandemi ile birlikte salgın hastalıklar konusunda oldukça endişeli olunan bir dönemin akabinde İstanbul'da ortaya çıkan "Asya Kaplan Sivrisineği nedir, nasıl anlaşılır?" merak konusu oldu.

Koronavirüs ile mücadele devam ederken mevsim hastalıkları da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte sinek popülasyonlarında da artış yaşanıyor. Ancak İstanbul'da sivrisinek ısırıkları sonucu ortaya çıkan görüntüler, vatandaşları endişelendirdi.

Asya Kaplan Sivrisineği olduğu belirlenen sinek türü, ısırıkları sonucunda yaralara neden olabiliyor.

Güneydoğu Asya kökenli olan ve birçok hastalık taşıyabilen Asya Kaplan Sivrisineği, en yayılmacı türlerden biri olarak dikkat çekiyor. Sivrisineğin kanı emme sonrasında aşırı alerjik reaksiyonlar oluşabiliyor.

Peki Asya Kaplan Sivrisineği nedir ve nasıl ayırt edilir? Isırması sonucunda ne yapılmalıdır? İşte bilmeniz gerekenler...

ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ NEDİR?

Asya kaplan sivrisineği veya Aedes albopictus; Güneydoğu Asya’ya özgü, gövdesinde ve bacaklarında bulunan beyaz renkli şeritlerle diğer türlerden ayırt edilebilen, kan emici bir sivrisinek türüdür. Bu sivrisinek türü, insanlar başta olmak üzere, köpek ve kuş gibi hayvanlardan beslenebilir.

Özellikle son yıllarda, kıtalararası gümrük mallarının taşınması ve ulaşım imkanlarının gelişmesi sonucu, Asya kaplan sivrisineği de sadece Güneydoğu Asya’da sınırlı kalmayarak başta Avrupa olmak üzere diğer Batı ülkelerine doğru yayılım göstermiştir.

İstanbul'da Beykoz, Sarıyer, Zeytinburnu ve Arnavutköy'de Asya Kaplan Sivrisineği vakalarının fazla olduğu açıklandı.

Asya kaplan sivrisineğinin sağlık açısından tehlikeli olmasının en büyük sebebi bu sivrisineğin ısırığıyla bazı ciddi viral enfeksiyonların insanlara geçme ihtimalinin bulunmasıdır.

ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ NASIL ANLAŞILIR?

Bedenleri ve bacakları siyah, eklemlerinde beyaz noktalar vardır.

Gündüzleri daha aktiflerdir.

Vızıltıları işitilmez.

Bildiğiniz sinek kovucular işe yaramaz.

Soktukları yerler kabarıp yara olabilir.

KORUNMA YÖNTEMLERİ

Kişisel olarak bu sivrisineğe karşı alınabilecek yöntemler şu şekilde sıralanabilir:

•Bu sivrisineğin yoğun olarak görüldüğü bölgelerde, dışarıda geçirilen zaman sınırlandırılmalıdır.

•Asya kaplan sivrisineğinin uzaklaşmasını sağlayacak sivrisinek kovucu ürünler kullanılabilir. Bu ürünlerin hamile bireyler tarafından da güvenle kullanılabilmesi önemli bir kriterdir. Ancak, bu ürünler çocuklarda el, göz, ağız gibi bölgelere sürülmemeli ve açık yara üzerine uygulanmamalıdır.

•Kol ve bacakları koruyacak şekilde uzun ve kalın kıyafetler tercih edilmelidir.

•Bebek arabalarının üst kısmı, sivrisineğin gelmesini engelleyecek şekilde ağ veya koruyucu bir kılıfla örtülmelidir.

•Kıyafetler yüksek sıcaklıkta yıkanmalı ve permetrin gibi parazit öldürücü ilaçlarla dezenfekte edilmelidir. Ancak, permetrinin cilde temasından kaçınılmalı ve bu konuda kullanım talimatlarına uyulmalıdır.

•Kapı ve pencerelere sivrisineklerin eve girmesini engellemek için sineklik takılmalıdır.

•Evin içerisinde sivrisineğin içeri giremeyeceği şekilde havalandırma yöntemleri tercih edilmelidir. Ayrıca, seyahat sırasında, bu havalandırma yöntemlerinin kullanıldığı otellerin tercih edilmesi de büyük önem taşır.