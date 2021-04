At kestanesi nedir, ne işe yarar? At kestanesinin faydaları nelerdir?

Yüzyıllardır alternatif tıpta tedavi olarak kullanılan at kestanesi, görünümü ile normal kestaneye benzemektedir. İçeriğinde bulunan güçlü maddeler sayesinde sağlık açısından oldukça faydalıdır.

Gerek yağıyla gerek kremiyle gerek kabuklarıyla çeşitli ilaç yapımında kullanılan at kestanesi oldukça faydalı bir üründür.

At kestanesi içeriği oldukça zengin olan bir üründür. Bu zengin ham maddeden çok fazla ürün üretilmektedir. Bunlardan bazıları: at kestanesi yağı, at kestanesi kremi, at kestanesi çayı…

AT KESTANESİ NEDİR?

Çiçekli bir bitki türü olan at kestanesi 39 metre yüksekliğinde at kestanesi ağacının salkımında 5 adet meyve olarak at kestanesi adında yetişir.

At kestaneleri eski çağlarda atların nefes almalarına yardımcı olduğu bilindiğinden insanlar için de bazı hastalıklara iyi geleceği düşünülerek kullanılmaya başlanmıştır.

Etkili sonuçlar da vermektedir. At kestanesi bulmak isteyen bir kişi Pindus dağ ormanlarında Balkan karma ormanlarında bulunur.

Aynı zamanda Avrupa’nın birçok bölgesinde park ve bahçelerinde de görülmektedir.

AT KESTANESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Sağlıksız beslenme ve çevresel faktörlerden dolayı vücutta biriken iltihaplı enfeksiyonları kısa sürede atar. Yaşanma ihtimali olan hastalıkları önler.

İçerdiği büzücü maddeler sayesinde ter bezlerinden ya da sivilce ve akneden kaynaklı açılan gözenekleri kapatır. Aynı zamanda yaraları ve yara izlerini giderir.

Eklem ve kemiklerde romatizma ya da iltihaplanmada kaynaklı ortaya çıkan ağrıları dindirir.

Şah damarı, alın ve ayak tabanlarına sürüldüğünde vücuttaki kan dolaşımını düzenleyerek sinirlerin beyne daha iyi iletilmesini destekler. Kronik stres ve yorgunluğu önler. Bunun yanı sıra kan dolaşımını düzenlendiğinden damarların tıkanmasını önler.

Sürekli aynı pozisyonda oturmak ya da genetik sorunlardan dolayı oluşan kılcal damar çatlamasını giderir. Özellikle yüzde meydana gelen kılcal damar tedavisinde etkilidir.

İçerdiği apigenin sayesinde sarkan derileri toparlar. Kırışıklığı önleyerek yaşlılığı engeller.

Göğüse sürülen at kestanesi kremi bu bölgeyi yumuşattığından öksürüğün kısa sürede bitmesini sağlar.

Özellikle varis, flebit ve hemoroit gibi hastalıklarda tonik etkisi oluşturarak iyileşmelerini hızlandırır.

Koltuk altına sürüldüğünden terleme yapar. Bu terleme ile vücuttaki toksinleri atar. Böylece üst solunum yolu hastalıklarını önler.

Makat bölgesinde oluşan basura da iyi geldiği bilinir.

AT KESTANESİ YAĞI

Sarı, pembe lekeli ve beyaz renklerde çiçekleri bulunan at kestanesi, içerisinde bulunan yararlı bileşenler sayesinde insan vücudu için sayısız fayda sağlamaktadır.

At kestanesi bitkisinin ezilmesiyle elde edilen at kestanesi yağı da hammaddesi olan at kestanesi bitkisinin tüm iyiliğini kullanıcısına sunuyor. Doğada çok az besinde bulunan P vitamini, at kestanesi bitkisinde çok miktarda bulunuyor.

At kestanesi yağı, cilt bakımında yüzyıllardır kullanılan bitkisel yağ çeşitleri arasında yer alıyor.

AT KESTANESİ ÇAYI TARİFİ