Ateş Kara: Böyle giderse tedavi edecek sağlık çalışanı bulamayacağız

Ateş Kara: Böyle giderse tedavi edecek sağlık çalışanı bulamayacağız

Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara, katıldığı bir programda koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, katıldığı bir programda koronavirüs salgınının Türkiye’deki seyrine ilişkin yaptığı açıklamada, önümüzdeki zamanlarda kısıtlamaların geri gelebilme ihtimali olduğunu ifade etti.

Kara, artan vaka sayılarının ‘endişe verici’ olduğunu belirterek, “Önümüzdeki dönemde kısıtlamalar geri dönebilir” dedi.

Vaka sayısının giderek arttığını ve bu durumun tehlikeli olduğunu belirten Kara, koronavirüs sebebiyle sağlık çalışanlarının da hayatını kaybettiğini ve gidişatı iyi olmadığını ifade etti.

“BÖYLE GİDERSE TEDAVİ EDECEK SAĞLIK ÇALIŞANI BULAMAYACAĞIZ”

“Canımız yanıyor, hasta sayısı gittikçe artıyor. Böyle giderse tedavi edecek sağlık çalışanı bulamayacağız” diyen Kara, aile bireyleri dışında, dışarıda görüşülen herkesin yanında maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini söyleyen Kara, özellikle etkinliklerde rehavete kapılmamak gerektiğini belirtti.

"AŞI 2021 BAHAR AYINI BULABİLİR"

Virüsü atlatanların da tekrar hastalığa yakalanma ihtimali olduğunu açıklayan Kara, önlemlerin herkes için geçerli olduğunu söyledi.

Önümüzdeki zamanlarda, kısıtlamaların geri gelebilme ihtimali olduğunu belirten Kara, aşıyla ilgili açıklamalarda da bulunarak çalışmalarının hızla sürdüğünü ama uygulamanın 2021 yılının bahar ayını bulabileceğini ifade etti.

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