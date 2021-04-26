Atopik ciltlerin doğal ilacı: Ardıç katranı sabununun faydaları

Ardıç katranı sabunu anti-inflamatuar, antibakteriyel ve anti-parazitik özellikleri ile her türlü cilt hastalığının tedavisinde güvenle tavsiye edilir. İşte katran sabununun faydaları..

Genelde kısa ve orta boylu bir ağaç olan ardıç; mide rahatsızlıklarına, böbrek ve mesane taşına iyi gelmesiyle bilinir.

İlaç yapmak için ardıç ağacının meyvesi kullanılırken, yine aynı meyvenin yağı çıkarılarak da birçok farklı alanda kullanılır.

Ardıcın da sabunu üretilmekte ve bitkisel tedavi yöntemi sunmaktadır.

Hassas cilt tipleri için oldukça faydalı olan ardıç katranı sabunu, sedef hastalığı dahil olmak üzere kaşıntılı veya tahriş olmuş bölgelere sürüldüğünde olumlu etkiler verdiği ifade edilir.

Peki ardıç katranı sabunu faydaları nelerdir ve nasıl kullanılır? İşte ayrıntılar..

ARDIÇ KATRANI SABUNU FAYDALARI

Çok eski bir geçmişi olan ardıç sabunu, uzun yıllardan beri cilt hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.

Alternatif tıp yöntemi olan ardıç katranı sabunu, saça ve cilde olan faydaları ile bilinmektedir.

Siyah noktalar ve sivilcelerden kurtulmaya yardımcı olur.

Cilt lekelerini giderir.

Mantar tedavisinde etkilidir.

Düzenli kullanıldığında saç köklerini güçlendirir ve dökülmesini engeller.

Doğal antiseptik özelliği sayesinde ayaktaki mikrop ve bakteri ok edip ayak kokusunu giderir.

Saç derisi hücrelerini güçlendirip saçların hızlı bir şekilde uzamasını sağlar.

Cildi temizler ve rahat nefes almasını sağlar.

Gözenekleri sıkılaştırır ve bakteri, mikropların girip sivilce çıkartmasını önler.

ARDIÇ KATRANI SABUNU NASIL KULLANILIR?

Katranlı sabunu ilk önce suyun altına tutup ıslatın ardından cildinize ve ya saçınıza ovalayarak sürün. 2-3 dakika ovalamaya devam edin ve ardından su ile durulayınız.

Özellikle sabunun köpüğünden yüzünüze, maske şeklinde de uygulayabilirsiniz.

Sabunun muhafazası için mutlaka kuru bir yerde tutulması gerekmektedir.